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ЦБ оценил рост ВВП во втором квартале 2026 года в 0,8% - 05.08.2026, ПРАЙМ
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ЦБ оценил рост ВВП во втором квартале 2026 года в 0,8%
ЦБ оценил рост ВВП во втором квартале 2026 года в 0,8% - 05.08.2026, ПРАЙМ
ЦБ оценил рост ВВП во втором квартале 2026 года в 0,8%
Банк России оценил рост ВВП во втором квартале 2026 года в 0,8% в годовом выражении, в третьем квартале ожидает роста на 0,5%, следует из комментария к... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T16:19+0300
2026-08-05T16:19+0300
финансы
банки
банк россии
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Банк России оценил рост ВВП во втором квартале 2026 года в 0,8% в годовом выражении, в третьем квартале ожидает роста на 0,5%, следует из комментария к среднесрочному прогнозу ЦБ. "В втором квартале 2026 года динамика ВВП (+0,8% год к году) складывалась вблизи предыдущего прогноза Банка России (+0,9% год к году). Оперативные данные указывают на замедление экономической активности в июле 2026 года, в третьем квартале 2026 года закладывается более сдержанный рост экономики (+0,5% год к году)", - говорится в комментарии.
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финансы, банки, банк россии
Финансы, Банки, Банк России
16:19 05.08.2026
 
ЦБ оценил рост ВВП во втором квартале 2026 года в 0,8%

ЦБ: рост ВВП во втором квартале 2026 года составит 0,8%, в третьем квартале - 0,5%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Банк России оценил рост ВВП во втором квартале 2026 года в 0,8% в годовом выражении, в третьем квартале ожидает роста на 0,5%, следует из комментария к среднесрочному прогнозу ЦБ.
"В втором квартале 2026 года динамика ВВП (+0,8% год к году) складывалась вблизи предыдущего прогноза Банка России (+0,9% год к году). Оперативные данные указывают на замедление экономической активности в июле 2026 года, в третьем квартале 2026 года закладывается более сдержанный рост экономики (+0,5% год к году)", - говорится в комментарии.
 
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