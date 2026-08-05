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ЦБ оценил рост ВВП во втором квартале 2026 года в 0,8%

ЦБ оценил рост ВВП во втором квартале 2026 года в 0,8% - 05.08.2026, ПРАЙМ

ЦБ оценил рост ВВП во втором квартале 2026 года в 0,8%

Банк России оценил рост ВВП во втором квартале 2026 года в 0,8% в годовом выражении, в третьем квартале ожидает роста на 0,5%, следует из комментария к... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T16:19+0300

2026-08-05T16:19+0300

2026-08-05T16:19+0300

финансы

банки

банк россии

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Банк России оценил рост ВВП во втором квартале 2026 года в 0,8% в годовом выражении, в третьем квартале ожидает роста на 0,5%, следует из комментария к среднесрочному прогнозу ЦБ. "В втором квартале 2026 года динамика ВВП (+0,8% год к году) складывалась вблизи предыдущего прогноза Банка России (+0,9% год к году). Оперативные данные указывают на замедление экономической активности в июле 2026 года, в третьем квартале 2026 года закладывается более сдержанный рост экономики (+0,5% год к году)", - говорится в комментарии.

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финансы, банки, банк россии