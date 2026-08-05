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ЦБ предупредил о рисках для инфляции из-за бюджетного импульса - 05.08.2026, ПРАЙМ
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ЦБ предупредил о рисках для инфляции из-за бюджетного импульса
ЦБ предупредил о рисках для инфляции из-за бюджетного импульса - 05.08.2026, ПРАЙМ
ЦБ предупредил о рисках для инфляции из-за бюджетного импульса
Расширение бюджетного импульса может потребовать дольше сохранять жесткость денежно-кредитной политики для возвращения инфляции к цели, говорится в резюме... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T18:44+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Расширение бюджетного импульса может потребовать дольше сохранять жесткость денежно-кредитной политики для возвращения инфляции к цели, говорится в резюме обсуждения ставки ЦБ РФ. "Более значительный бюджетный импульс. Траектория сокращения структурного первичного дефицита в среднесрочной перспективе пока не определена. В условиях более существенного расширения государственного спроса для возвращения инфляции к цели может потребоваться дольше сохранять жесткость денежно-кредитной политики, чтобы обеспечить сдержанный рост кредитования и частного спроса", - говорится в резюме. Более медленное, чем предусмотрено действующими бюджетными проектировками, сокращение структурного первичного дефицита означает больший бюджетный импульс и требует большей осторожности при дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики, отметили участники обсуждения ключевой ставки. Отмечается, что исполнение расходов в первом полугодии шло выше прошлогодней траектории и исторической нормы. Уточненная траектория снижения структурного первичного дефицита до нулевого уровня к 2029 году пока не определена правительством. Участники обсуждения при подготовке среднесрочного прогноза и принятии решения исходили из его плавного сокращения с 2% ВВП в 2026 году до 1% в 2027 году и 0,5% в 2028 году. Эти предпосылки будут уточнены после публикации новых бюджетных проектировок, добавляет регулятор. Отмечается, что среднесрочные параметры бюджета по‑прежнему неизвестны. "В этих условиях нельзя уверенно говорить о большей возможности дополнительного снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - говорится в резюме.
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финансы, банки, рф
Финансы, Банки, РФ
18:44 05.08.2026
 
ЦБ предупредил о рисках для инфляции из-за бюджетного импульса

Расширение бюджетного импульса может затянуть жесткую денежно-кредитную политику

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Расширение бюджетного импульса может потребовать дольше сохранять жесткость денежно-кредитной политики для возвращения инфляции к цели, говорится в резюме обсуждения ставки ЦБ РФ.
"Более значительный бюджетный импульс. Траектория сокращения структурного первичного дефицита в среднесрочной перспективе пока не определена. В условиях более существенного расширения государственного спроса для возвращения инфляции к цели может потребоваться дольше сохранять жесткость денежно-кредитной политики, чтобы обеспечить сдержанный рост кредитования и частного спроса", - говорится в резюме.
Более медленное, чем предусмотрено действующими бюджетными проектировками, сокращение структурного первичного дефицита означает больший бюджетный импульс и требует большей осторожности при дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики, отметили участники обсуждения ключевой ставки.
Отмечается, что исполнение расходов в первом полугодии шло выше прошлогодней траектории и исторической нормы. Уточненная траектория снижения структурного первичного дефицита до нулевого уровня к 2029 году пока не определена правительством.
Участники обсуждения при подготовке среднесрочного прогноза и принятии решения исходили из его плавного сокращения с 2% ВВП в 2026 году до 1% в 2027 году и 0,5% в 2028 году. Эти предпосылки будут уточнены после публикации новых бюджетных проектировок, добавляет регулятор.
Отмечается, что среднесрочные параметры бюджета по‑прежнему неизвестны. "В этих условиях нельзя уверенно говорить о большей возможности дополнительного снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - говорится в резюме.
 
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