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Биржевые цены на кофе в мире выросли до максимума за полгода - 05.08.2026, ПРАЙМ
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Биржевые цены на кофе в мире выросли до максимума за полгода
Биржевые цены на кофе в мире выросли до максимума за полгода - 05.08.2026, ПРАЙМ
Биржевые цены на кофе в мире выросли до максимума за полгода
Биржевые цены на кофе основных сортов - робуста и арабика - в мире выросли в июле до максимального с января текущего года значения, выяснило РИА Новости,... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T10:06+0300
2026-08-05T10:12+0300
всемирный банк
экономика
кофе
рынок
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на кофе основных сортов - робуста и арабика - в мире выросли в июле до максимального с января текущего года значения, выяснило РИА Новости, проанализировав данные Всемирного банка. Так, согласно данным организации, в предыдущем месяце стоимость робусты выросла по сравнению с июнем на 9,1% - до 4,07 доллара за килограмм. Выше этой отметки показатель в последний раз находился в январе и составлял 4,24 доллара. Цены на кофе сорта арабика в то же время в июле подскочили еще значительнее - на 16,5% в месячном выражении, до 7,91 доллара за килограмм. Показатель стал самым высоким также с января текущего года, когда килограмм продукта стоил 8,02 доллара. Кроме того, цены на какао в предыдущем месяце поднялись на 27,5%, до 5,61 доллара за килограмм. Выше этой отметки показатель в последний раз находился в декабре прошлого года и составлял 5,78 доллара.
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40
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всемирный банк, кофе, рынок
Всемирный банк, Экономика, кофе, Рынок
10:06 05.08.2026 (обновлено: 10:12 05.08.2026)
 
Биржевые цены на кофе в мире выросли до максимума за полгода

Биржевые цены на кофе сортов робуста и арабика в июле выросли до максимума с января

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на кофе основных сортов - робуста и арабика - в мире выросли в июле до максимального с января текущего года значения, выяснило РИА Новости, проанализировав данные Всемирного банка.
Так, согласно данным организации, в предыдущем месяце стоимость робусты выросла по сравнению с июнем на 9,1% - до 4,07 доллара за килограмм. Выше этой отметки показатель в последний раз находился в январе и составлял 4,24 доллара.
Цены на кофе сорта арабика в то же время в июле подскочили еще значительнее - на 16,5% в месячном выражении, до 7,91 доллара за килограмм. Показатель стал самым высоким также с января текущего года, когда килограмм продукта стоил 8,02 доллара.
Кроме того, цены на какао в предыдущем месяце поднялись на 27,5%, до 5,61 доллара за килограмм. Выше этой отметки показатель в последний раз находился в декабре прошлого года и составлял 5,78 доллара.
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