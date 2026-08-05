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Цены на сырье начнут расти уже сейчас, сообщил экономист

Цены на сырье начнут расти уже сейчас, сообщил экономист - 05.08.2026, ПРАЙМ

Цены на сырье начнут расти уже сейчас, сообщил экономист

Мировые цены на сырьевые товары начнут расти уже сейчас, а продовольствие будет ускоренно дорожать с конца года, что станет результатом проблем с поставками... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T15:03+0300

2026-08-05T15:03+0300

2026-08-05T15:08+0300

экономика

мировая экономика

ормузский пролив

ближний восток

сша

эль-ниньо

оон

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на сырьевые товары начнут расти уже сейчас, а продовольствие будет ускоренно дорожать с конца года, что станет результатом проблем с поставками грузов через Ормузский пролив, полагает главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Максимо Тореро (Maximo Torero). "Ормузский пролив - это проблема, которая затрагивает все виды ресурсов в сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственных системах", - заявил он в интервью информационному агентству Reuters."Я ожидаю, что цены на сырьевые товары начнут расти уже сейчас... а цены на продовольствие начнут подниматься к концу года, и в следующем году они, вероятно, будут увеличиваться сильнее", - уточнил Тореро. При этом сопутствующее удорожание энергоносителей также внесет в этот рост свою лепту, следует из его слов: "Нефть марки Brent используется для перекачки, упаковки, переработки и транспортировки. А газ применяется в производстве удобрений". Пока же, хотя цены на некоторые сырьевые товары, включая пшеницу, кукурузу и рис, поднялись за последние месяцы, большинство из них все еще отражают относительно хорошие урожаи, а не возможные трудности в предстоящем году, говорится в материале агентства. Рейтер также добавляет, что мировые посевы пшеницы и кукурузы уже сократились в первые три месяца конфликта на Ближнем Востоке, при том что некоторые аграрии в США перешли на соевые бобы, так как они требуют меньшего количества удобрений. А среди других факторов, способных повлиять на стоимость сырьевых товаров, приводится Эль-Ниньо. Эль-Ниньо - это природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. При этом резкая смена температурного режима запускает цепочку климатических сдвигов по всей планете: одни регионы страдают от засухи, а другие - от наводнений. Ормузский пролив — один из ключевых мировых маршрутов поставок нефти, сжиженного природного газа, а также удобрений. А кризисы вокруг Ирана вызывают опасения перебоев в мировой торговле и роста цен на энергоносители.

ормузский пролив

ближний восток

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мировая экономика, ормузский пролив, ближний восток, сша, эль-ниньо, оон