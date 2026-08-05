https://1prime.ru/20260805/turpotok-872039091.html

Турпоток по городам "Золотого кольца" в первом полугодии вырос на 6,7%

Турпоток по городам "Золотого кольца" в первом полугодии вырос на 6,7% - 05.08.2026, ПРАЙМ

Турпоток по городам "Золотого кольца" в первом полугодии вырос на 6,7%

Туристический поток по городам "Золотого кольца" в первом полугодии 2026 года вырос на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 12,3... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T11:16+0300

2026-08-05T11:16+0300

2026-08-05T11:16+0300

туризм

бизнес

экономика

москва

росстат

цср

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872039091.jpg?1785917760

МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Туристический поток по городам "Золотого кольца" в первом полугодии 2026 года вырос на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 12,3 миллиона человек, посчитали в Центре стратегических разработок (ЦСР) на основе данных Росстата. "Туристический поток на "Золотом кольце" за первое полугодие 2026 года вырос до 12,3 миллиона. К аналогичному периоду прошлого года число турпоездок выросло на 6,7% - выше, чем в среднем по России", - говорится в материалах ЦСР. Как отметили аналитики центра, регионы "Золотого кольца" формируют 28,4% всех турпоездок по стране. При этом по итогам шести месяцев наибольший прирост турпоездок наблюдается в Москве, а также в Московской и Костромской областях. Отмечается, что путешественники в первом полугодии отправлялись в поездки по городам "Золотого кольца" в среднем на 5 ночей.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, москва, росстат, цср