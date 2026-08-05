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Турпоток по городам "Золотого кольца" в первом полугодии вырос на 6,7% - 05.08.2026, ПРАЙМ
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Турпоток по городам "Золотого кольца" в первом полугодии вырос на 6,7%
Турпоток по городам "Золотого кольца" в первом полугодии вырос на 6,7% - 05.08.2026, ПРАЙМ
Турпоток по городам "Золотого кольца" в первом полугодии вырос на 6,7%
Туристический поток по городам "Золотого кольца" в первом полугодии 2026 года вырос на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 12,3... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T11:16+0300
2026-08-05T11:16+0300
туризм
бизнес
экономика
москва
росстат
цср
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Туристический поток по городам "Золотого кольца" в первом полугодии 2026 года вырос на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 12,3 миллиона человек, посчитали в Центре стратегических разработок (ЦСР) на основе данных Росстата. "Туристический поток на "Золотом кольце" за первое полугодие 2026 года вырос до 12,3 миллиона. К аналогичному периоду прошлого года число турпоездок выросло на 6,7% - выше, чем в среднем по России", - говорится в материалах ЦСР. Как отметили аналитики центра, регионы "Золотого кольца" формируют 28,4% всех турпоездок по стране. При этом по итогам шести месяцев наибольший прирост турпоездок наблюдается в Москве, а также в Московской и Костромской областях. Отмечается, что путешественники в первом полугодии отправлялись в поездки по городам "Золотого кольца" в среднем на 5 ночей.
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туризм, бизнес, москва, росстат, цср
Туризм, Бизнес, Экономика, МОСКВА, Росстат, ЦСР
11:16 05.08.2026
 
Турпоток по городам "Золотого кольца" в первом полугодии вырос на 6,7%

Турпоток по городам "Золотого кольца" в первом полугодии вырос на 6,7%

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Туристический поток по городам "Золотого кольца" в первом полугодии 2026 года вырос на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 12,3 миллиона человек, посчитали в Центре стратегических разработок (ЦСР) на основе данных Росстата.
"Туристический поток на "Золотом кольце" за первое полугодие 2026 года вырос до 12,3 миллиона. К аналогичному периоду прошлого года число турпоездок выросло на 6,7% - выше, чем в среднем по России", - говорится в материалах ЦСР.
Как отметили аналитики центра, регионы "Золотого кольца" формируют 28,4% всех турпоездок по стране. При этом по итогам шести месяцев наибольший прирост турпоездок наблюдается в Москве, а также в Московской и Костромской областях.
Отмечается, что путешественники в первом полугодии отправлялись в поездки по городам "Золотого кольца" в среднем на 5 ночей.
 
ЭкономикаТуризмБизнесМОСКВАРосстатЦСР
 
 
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