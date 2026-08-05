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Турпоток в регионы "Серебряного ожерелья" вырос на 1,9%

Турпоток в регионы "Серебряного ожерелья" вырос на 1,9% - 05.08.2026, ПРАЙМ

Турпоток в регионы "Серебряного ожерелья" вырос на 1,9%

Туристы совершили 6,1 миллиона поездок по регионам "Серебряного ожерелья" в первом полугодии 2026 года, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период прошлого... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T11:16+0300

2026-08-05T11:16+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Туристы совершили 6,1 миллиона поездок по регионам "Серебряного ожерелья" в первом полугодии 2026 года, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, посчитали в Центре стратегических разработок (ЦСР) на основе данных Росстата. "Серебряное ожерелье России" – историко-культурный и туристский проект, созданный в 2012 году по поручению президента РФ. Он объединяет все регионы Северо-Западного федерального округа. "В регионы "Серебряного ожерелья России" за первое полугодие текущего года совершено 6,1 млн поездок… По итогам 6 месяцев число турпоездок выросло на 1,9% в сравнении с первой половиной 2025 года", - говорится в материалах ЦСР. В том числе турпоток иностранных граждан по "Серебряному ожерелью" вырос на 16,5%, до 463 тысяч человек, на регионы маршрута пришлось 18,4% всех иностранных туристов в стране в этот период. "Нарастили за полгода иностранный турпоток Калининградская (+10 тыс к аналогичному периоду прошлого года), Псковская (+2,9 тыс ) и Мурманская (+8,1 тыс) области", - добавили аналитики центра. Они также отметили, что за первые шесть месяцев регионы СЗФО сформировали 14,1% турпотока страны. Наибольший прирост туристов в период с января по июнь наблюдался в Новгородской, Архангельской и Мурманской областях. При этом средняя продолжительность поездок по регионам СЗФО за январь-июнь составила 3,3 ночи, а среднероссийского показателя в 4 ночи достигла лишь Калининградская область.

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