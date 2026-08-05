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Турпоток по России в первом полугодии вырос на 4,3%
Турпоток по России в первом полугодии вырос на 4,3% - 05.08.2026, ПРАЙМ
Турпоток по России в первом полугодии вырос на 4,3%
Турпоток по России в первом полугодии 2026 года вырос на 4,3%, однако в июне впервые за несколько лет зафиксировано снижение - на 2,3% к июню прошлого года, что | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T13:05+0300
2026-08-05T13:05+0300
2026-08-05T13:05+0300
туризм
бизнес
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московская область
подмосковье
максим решетников
росстат
российский союз туриндустрии
цср
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Турпоток по России в первом полугодии 2026 года вырос на 4,3%, однако в июне впервые за несколько лет зафиксировано снижение - на 2,3% к июню прошлого года, что связано с переносом россиянами отпусков на более поздние периоды и ростом популярности коротких поездок по стране, следует из данных Росстата, с которыми ознакомились РИА Новости, и комментариев аналитиков.
Согласно данным Росстата, в июне 2026 года число турпоездок по стране составило 9,04 миллиона против 9,25 миллиона годом ранее.
Во вторник министр экономического развития Максим Решетников на совещании по развитию туризма в России сообщил, что несмотря на рост турпотока за шесть месяцев, по итогам всего года число туристических поездок по России будет сопоставимо с прошлогодним показателем (92 миллиона поездок).
"Рост коротких путешествий действительно является одним из главных трендов внутреннего туризма последних лет. Россияне все чаще выбирают поездки на два-три дня в соседние регионы или загородные курорты - этому способствует развитие дорожной инфраструктуры, появление новых средств размещения и возможность быстро организовать путешествие", - пояснил РИА Новости президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.
Доцент кафедры менеджмента в индустрии гостеприимства Президентской академии Галина Дехтярь также отметила, что россияне, действительно, стали чаще выбирать менее продолжительный, но более комфортный отдых. "Так, доля поездок выходного дня увеличилась с 17% до 20%, а на платформах бронирования отелей достигает 38%. При этом в сегменте организованных туров поездки сокращаются, мы наблюдаем рост самостоятельного туризма", - сказала она.
Среди направлений для коротких путешествий наиболее востребованы Нижний Новгород, Краснодар, Казань, города "Золотого кольца" (Торжок, Суздаль) и Подмосковья. При этом в топе спроса по внутренним направлениями традиционно находятся Краснодарский край, Крым, Дагестан и Кавказские Минеральные Воды, добавила Дехтярь.
Снижение объясняется и тем, что "часть путешественников перенесли отпуска на более поздние сроки", указала заместитель гендиректора Центра стратегических разработок Александра Усачева.
В Минэкономразвития РИА Новости сообщили, что сейчас происходит перераспределение турпотока по стране. Так, растет интерес к Карачаево-Черкессии, где количество туристов в первом полугодии увеличилось почти в 2,2 раза в годовом выражении, к Амурской области (рост в 2 раза), Дагестану (рост в 1,9 раза) и Республике Алтай (рост в 1,7 раза).
Там также фиксируют увеличение турпотока на Дальний Восток: спрос на размещение в гостиницах Якутии в январе-июне вырос на 56,1%, в Забайкальском крае - на 53,7%, в Магаданской области - на 54,1%.
ВЪЕЗДНОЙ ПОТОК
Другим трендом в российской туриндустрии стал рост въездного потока.
"За полгода Россию посетили 2,5 миллиона иностранных гостей, что на 20% больше первого полугодия 2025 года. Драйверами выступают Китай, Туркмения и Саудовская Аравия - безвизовые режимы работают как мощный катализатор. Доля иностранных туристов достигла 5,8% от общего потока, и этот тренд продолжит укрепляться", - отметила Усачева из ЦСР.
Кроме Москвы и Петербурга, по словам Дехтярь, иностранцы активно посещают Мурманск, Владивосток и Казань.
В Минэкономразвития также обратили внимание на увеличение спроса среди иностранных путешественников на отдых на Дальнем Востоке: интерес к размещению в Магаданской области в январе-июне вырос в 15,6 раза, в Забайкальском крае - в 11,2 раза, в Амурской области - в 5,2 раз, а в Республике Бурятия - в 3,3 раза.
Также иностранцы резко нарастили поездки в Республику Марий Эл, Чувашию, Хакасию, Пермский край, Свердловскую и Владимирскую области. При этом лидерами по числу иностранных туристов традиционно остаются Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье.
По мнению Усачевой, данные статистики по туризму в первом полугодии не стоит переоценивать и "июньское охлаждение может оказаться перезагрузкой" перед новым ростом.
"Инфраструктурные проекты, запущенные в 2026 году, создадут базу для роста в следующем сезоне, а безвизовый режим продолжит подтягивать иностранных туристов. Сейчас бизнес вынужден гибко реагировать на спрос, а регионы соревнуются за туриста, закладываются контуры новой географии российского туризма", - уверена она.
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туризм, бизнес, казань, московская область, подмосковье, максим решетников, росстат, российский союз туриндустрии, цср
Туризм, Бизнес, Экономика, КАЗАНЬ, Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ, Максим Решетников, Росстат, Российский союз туриндустрии, ЦСР
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Турпоток по России в первом полугодии 2026 года вырос на 4,3%, однако в июне впервые за несколько лет зафиксировано снижение - на 2,3% к июню прошлого года, что связано с переносом россиянами отпусков на более поздние периоды и ростом популярности коротких поездок по стране, следует из данных Росстата, с которыми ознакомились РИА Новости, и комментариев аналитиков.
Согласно данным Росстата, в июне 2026 года число турпоездок по стране составило 9,04 миллиона против 9,25 миллиона годом ранее.
Во вторник министр экономического развития Максим Решетников на совещании по развитию туризма в России сообщил, что несмотря на рост турпотока за шесть месяцев, по итогам всего года число туристических поездок по России будет сопоставимо с прошлогодним показателем (92 миллиона поездок).
"Рост коротких путешествий действительно является одним из главных трендов внутреннего туризма последних лет. Россияне все чаще выбирают поездки на два-три дня в соседние регионы или загородные курорты - этому способствует развитие дорожной инфраструктуры, появление новых средств размещения и возможность быстро организовать путешествие", - пояснил РИА Новости президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.
Доцент кафедры менеджмента в индустрии гостеприимства Президентской академии Галина Дехтярь также отметила, что россияне, действительно, стали чаще выбирать менее продолжительный, но более комфортный отдых. "Так, доля поездок выходного дня увеличилась с 17% до 20%, а на платформах бронирования отелей достигает 38%. При этом в сегменте организованных туров поездки сокращаются, мы наблюдаем рост самостоятельного туризма", - сказала она.
Среди направлений для коротких путешествий наиболее востребованы Нижний Новгород, Краснодар, Казань, города "Золотого кольца" (Торжок, Суздаль) и Подмосковья. При этом в топе спроса по внутренним направлениями традиционно находятся Краснодарский край, Крым, Дагестан и Кавказские Минеральные Воды, добавила Дехтярь.
Снижение объясняется и тем, что "часть путешественников перенесли отпуска на более поздние сроки", указала заместитель гендиректора Центра стратегических разработок Александра Усачева.
В Минэкономразвития РИА Новости сообщили, что сейчас происходит перераспределение турпотока по стране. Так, растет интерес к Карачаево-Черкессии, где количество туристов в первом полугодии увеличилось почти в 2,2 раза в годовом выражении, к Амурской области (рост в 2 раза), Дагестану (рост в 1,9 раза) и Республике Алтай (рост в 1,7 раза).
Там также фиксируют увеличение турпотока на Дальний Восток: спрос на размещение в гостиницах Якутии в январе-июне вырос на 56,1%, в Забайкальском крае - на 53,7%, в Магаданской области - на 54,1%.
Другим трендом в российской туриндустрии стал рост въездного потока.
"За полгода Россию посетили 2,5 миллиона иностранных гостей, что на 20% больше первого полугодия 2025 года. Драйверами выступают Китай, Туркмения и Саудовская Аравия - безвизовые режимы работают как мощный катализатор. Доля иностранных туристов достигла 5,8% от общего потока, и этот тренд продолжит укрепляться", - отметила Усачева из ЦСР.
Кроме Москвы и Петербурга, по словам Дехтярь, иностранцы активно посещают Мурманск, Владивосток и Казань.
В Минэкономразвития также обратили внимание на увеличение спроса среди иностранных путешественников на отдых на Дальнем Востоке: интерес к размещению в Магаданской области в январе-июне вырос в 15,6 раза, в Забайкальском крае - в 11,2 раза, в Амурской области - в 5,2 раз, а в Республике Бурятия - в 3,3 раза.
Также иностранцы резко нарастили поездки в Республику Марий Эл, Чувашию, Хакасию, Пермский край, Свердловскую и Владимирскую области. При этом лидерами по числу иностранных туристов традиционно остаются Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье.
По мнению Усачевой, данные статистики по туризму в первом полугодии не стоит переоценивать и "июньское охлаждение может оказаться перезагрузкой" перед новым ростом.
"Инфраструктурные проекты, запущенные в 2026 году, создадут базу для роста в следующем сезоне, а безвизовый режим продолжит подтягивать иностранных туристов. Сейчас бизнес вынужден гибко реагировать на спрос, а регионы соревнуются за туриста, закладываются контуры новой географии российского туризма", - уверена она.