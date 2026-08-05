https://1prime.ru/20260805/turtsija-872030161.html

Турция в июне увеличила импорт российских удобрений в четыре раза

Турция в июне увеличила импорт российских удобрений в четыре раза - 05.08.2026, ПРАЙМ

Турция в июне увеличила импорт российских удобрений в четыре раза

Экспорт российских удобрений в Турцию в июне вырос более чем в четыре раза в годовом выражении, при этом Россия осталась третьей по объемам их поставок,... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T08:17+0300

2026-08-05T08:17+0300

2026-08-05T08:17+0300

экономика

энергетика

россия

турция

рф

китай

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872030161.jpg?1785907047

МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Экспорт российских удобрений в Турцию в июне вырос более чем в четыре раза в годовом выражении, при этом Россия осталась третьей по объемам их поставок, свидетельствуют данные турецкой статслужбы, которые изучило РИА Новости. Так, за июнь 2026 года Турция импортировала из РФ удобрений на 19,9 миллиона долларов, нарастив поставки в месячном выражении в 1,7 раза, а в годовом - в 4,2 раза. При этом за первое полугодие объем поставок достиг 182,3 миллиона долларов – это на 3% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Среди основных поставщиков удобрений в Турцию Россия в июне расположилась на третьем месте. Месяц назад она была четвертой, а год назад - также третьей. Также в пятерку вошли Китай (25,5 миллиона долларов), Марокко (24,4 миллиона), Туркмения (8,04 миллиона) и Оман (6,4 миллиона). Больше всего турецкие компании импортировали из России смешанные удобрения – на 18,6 миллиона долларов в июне. Также они закупали азотные удобрения (на 1,4 миллиона долларов) и калийные (на 13 тысяч).

турция

рф

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, турция, рф, китай