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Турция увеличила экспорт лимонов в Россию в полтора раза

Турция увеличила экспорт лимонов в Россию в полтора раза - 05.08.2026, ПРАЙМ

Турция увеличила экспорт лимонов в Россию в полтора раза

Турецкий экспорт лимонов в Россию в первом полугодии вырос почти на две трети, а мандаринов - в полтора раза, свидетельствуют данные турецкой статслужбы,... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T11:28+0300

2026-08-05T11:28+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Турецкий экспорт лимонов в Россию в первом полугодии вырос почти на две трети, а мандаринов - в полтора раза, свидетельствуют данные турецкой статслужбы, которые изучило РИА Новости. Всего за январь-июнь 2026 года Турция экспортировала в РФ лимонов на 48,9 миллиона долларов, что на 60% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Это 23% от всего лимонного экспорта республики за период (209,4 миллиона долларов). В июне поставок турецких лимонов в РФ вне сезона ожидаемо не было. Месяц назад их объемы составляли 573,5 тысячи долларов, а в апреле - 3,1 миллиона. В то же время за первое полугодие турецкие производители мандаринов отправили их в Россию на 156,2 миллиона долларов - на 48% больше, чем год назад. Экспорт за июнь составил 1,2 миллиона долларов - на две трети меньше, чем в мае.

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бизнес, россия, рф, турция