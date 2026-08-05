https://1prime.ru/20260805/ubytok-872049734.html
Чистый убыток Kraft Heinz снизился на 34,4%
Чистый убыток Kraft Heinz снизился на 34,4% - 05.08.2026, ПРАЙМ
Чистый убыток Kraft Heinz снизился на 34,4%
Чистый убыток одного из крупнейших мировых производителей продуктов питания Kraft Heinz, приходящийся на акционеров, по итогам первого полугодия (завершилось 27 | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T14:48+0300
2026-08-05T14:48+0300
2026-08-05T14:52+0300
бизнес
экономика
финансы
kraft heinz
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847456641_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c1f73e2f63b4720cb900837290798a64.jpg
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Чистый убыток одного из крупнейших мировых производителей продуктов питания Kraft Heinz, приходящийся на акционеров, по итогам первого полугодия (завершилось 27 июня) составил 4,662 миллиарда долларов, что на 34,4% меньше убытка за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчете компании. По итогам полугодия чистая выручка от продаж снизилась на 0,3% в годовом выражении - до 12,309 миллиарда долларов. За этот же период разводненный убыток на акцию снизился до 3,93 доллара с 5,98 доллара годом ранее. Во втором квартале чистый убыток Kraft Heinz, приходящийся на акционеров, снизился на 30,2% к прошлому году и составил 5,46 миллиарда долларов. Чистая выручка от продаж во втором квартале уменьшилась на 1,4%, до 6,262 миллиарда долларов. Аналитики ожидали показатель на уровне 6,11 миллиарда долларов. Разводненный убыток на акцию во втором квартале сократился до 4,6 доллара с 6,6 доллара годом ранее. При этом скорректированное значение показателя зафиксировало прибыль на акцию в 0,56 доллара при прогнозе прибыли в 0,53 доллара. Компания улучшила прогноз на текущий год: теперь ожидает органического снижения чистых продаж на 0,5-2%, тогда как в мае ожидалось уменьшение на 1,5-3,5%. Скорректированная прибыль на акцию ожидается в 2,03-2,09 доллара, а не 1,98-2,1 доллара. Kraft Heinz была основана в марте 2015 года путем слияния H.J. Heinz с Kraft Foods Group. В портфель компании входят такие бренды как Kraft, Heinz, Capri Sun, Maxwell House и другие.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847456641_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dc759ade4ac9948e819d5d49aed26d7b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, финансы, kraft heinz
Бизнес, Экономика, Финансы, Kraft Heinz
Чистый убыток Kraft Heinz снизился на 34,4%
Чистый убыток Kraft Heinz по итогам I полугодия снизился на 34,4%
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Чистый убыток одного из крупнейших мировых производителей продуктов питания Kraft Heinz, приходящийся на акционеров, по итогам первого полугодия (завершилось 27 июня) составил 4,662 миллиарда долларов, что на 34,4% меньше убытка за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчете компании.
По итогам полугодия чистая выручка от продаж снизилась на 0,3% в годовом выражении - до 12,309 миллиарда долларов. За этот же период разводненный убыток на акцию снизился до 3,93 доллара с 5,98 доллара годом ранее.
Во втором квартале чистый убыток Kraft Heinz
, приходящийся на акционеров, снизился на 30,2% к прошлому году и составил 5,46 миллиарда долларов. Чистая выручка от продаж во втором квартале уменьшилась на 1,4%, до 6,262 миллиарда долларов. Аналитики ожидали показатель на уровне 6,11 миллиарда долларов.
Разводненный убыток на акцию во втором квартале сократился до 4,6 доллара с 6,6 доллара годом ранее. При этом скорректированное значение показателя зафиксировало прибыль на акцию в 0,56 доллара при прогнозе прибыли в 0,53 доллара.
Компания улучшила прогноз на текущий год: теперь ожидает органического снижения чистых продаж на 0,5-2%, тогда как в мае ожидалось уменьшение на 1,5-3,5%. Скорректированная прибыль на акцию ожидается в 2,03-2,09 доллара, а не 1,98-2,1 доллара.
Kraft Heinz была основана в марте 2015 года путем слияния H.J. Heinz с Kraft Foods Group. В портфель компании входят такие бренды как Kraft, Heinz, Capri Sun, Maxwell House и другие.