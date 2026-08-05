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Эксперт объяснил, зачем Украина ударила по иранскому судну
Эксперт объяснил, зачем Украина ударила по иранскому судну - 05.08.2026, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, зачем Украина ударила по иранскому судну
Украина ударила по иранскому торговому судну в Каспийском море в надежде получить дополнительные средства защиты от баллистических ракет у США, высказал мнение... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T12:06+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Украина ударила по иранскому торговому судну в Каспийском море в надежде получить дополнительные средства защиты от баллистических ракет у США, высказал мнение в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. Как сообщил ранее МИД Ирана, Украина 25 июля совершила военное нападение на иранское торговое судно. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения. "Возможно даже в Киеве надеялись, что если пообещать новые удары по иранским торговым судам, то под предлогом необходимости защиты от неизбежных ответных иранских ракетных ударов, они смогут получить дополнительные средства защиты от баллистических ракет, которые так усиленно выпрашивают у США", - сказал эксперт. Лямин полагает, что Украина хотела показать США "свою важность" и против Ирана, так как украинский дрон-камикадзе ударил по иранскому судну практически перед самым визитом президента Украины Владимира Зеленского в США. Представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи в понедельник заявил, что Иран располагает сведениями, что Украина намеренно атаковала иранское судно в Каспийском море, и добавил, что Тегеран примет все меры, чтобы Киев ответил за содеянное.
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РОССИЯ, УКРАИНА, США, ИРАН, Владимир Зеленский
Эксперт объяснил, зачем Украина ударила по иранскому судну
Эксперт Лямин: Украина ударила по иранскому судну, чтобы получить средства защиты у США