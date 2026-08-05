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Фьючерсы Уолл-стрит растут на фоне корпоративной отчетности

Фьючерсы Уолл-стрит растут на фоне корпоративной отчетности - 05.08.2026, ПРАЙМ

Фьючерсы Уолл-стрит растут на фоне корпоративной отчетности

Фьючерсы Уолл-стрит в среду увеличиваются на фоне сезона корпоративной отчетности, инвесторы оценивают также макростатистику и геополитическую ситуацию,... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T16:46+0300

2026-08-05T16:46+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Фьючерсы Уолл-стрит в среду увеличиваются на фоне сезона корпоративной отчетности, инвесторы оценивают также макростатистику и геополитическую ситуацию, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.06 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,43% - до 54 499 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 - на 0,28%, до 29 947,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,52%, до 7805,75 пункта. Заметный рост на предторгах показывают акции канадской технологической компании Shopify – сразу на 21,9%. Выручка компании поднялась во втором квартале на 34% и оказалась лучше ожиданий, прогноз роста выручки в текущем квартале также оказался лучше ожиданий аналитиков. Акции фармацевтической Eli Lilly & Co до открытия торгов дорожают на 4,8%. Выручка компании во втором квартале подскочила в 1,5 раза к прошлому году, до 22,974 миллиарда долларов при прогнозе в 20,56 миллиарда. Бумаги Walt Disney до открытия торгов растут в цене на 3,4%. Выручка компании в третьем квартале фингода выросла на 7%, оказавшись хуже прогноза, а скорректированная прибыль на акцию превзошла ожидания. Также компания объявила о сотрудничестве с TikTok в сфере обмена короткометражным контентом. Акции SpaceX на предторгах дешевеют на 11,5% на фоне публикации первого финансового отчета компании после ее выхода на биржу. Несмотря на то, что SpaceX отчитался о росте выручки во втором квартале почти вдвое, до 7,8 миллиарда долларов и лучше прогноза, рынки обратили внимание на заявления об инвестициях. Как пишет агентство Рейтер, руководство компании заявило, что масштабные инвестиции, лежащие в основе ее амбициозных планов, далеки от завершения. Бумаги AMD дешевеют на 8,2% до открытия торгов, поскольку ожидания компании по выручке на текущий квартал не оправдали некоторых рыночных прогнозов. Акции Pinterest снижаются в цене на предторгах на 5,2% на фоне прогноза о замедлении роста выручки в следующем квартале. Акции Uber Technologies дешевеют на 2,8%, выручка компании за второй квартал оказалась хуже ожиданий. Рынки обращают внимание и на макростатистику среды. Так, Число рабочих мест в частных компаниях США в июле увеличилось на 44 тысячи, сообщила Automatic Data Processing (ADP). Аналитики ожидали роста на 70 тысяч. Несколько поддерживает склонность к риску и оптимизм относительно ситуации на Ближнем Востоке. Ранее портал Axios со ссылкой на неназванные региональные источники и американского чиновника сообщил, что США, Иран и Оман близки к достижению временного соглашения о возобновлении работы Ормузского пролива.

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рынок, торги, сша, ближний восток, иран, spacex, walt disney, tiktok, nasdaq composite