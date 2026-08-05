Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фьючерсы Уолл-стрит растут на фоне корпоративной отчетности - 05.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260805/uoll-strit-872054959.html
Фьючерсы Уолл-стрит растут на фоне корпоративной отчетности
Фьючерсы Уолл-стрит растут на фоне корпоративной отчетности - 05.08.2026, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит растут на фоне корпоративной отчетности
Фьючерсы Уолл-стрит в среду увеличиваются на фоне сезона корпоративной отчетности, инвесторы оценивают также макростатистику и геополитическую ситуацию,... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T16:46+0300
2026-08-05T16:46+0300
рынок
торги
сша
ближний восток
иран
spacex
walt disney
tiktok
nasdaq composite
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872054959.jpg?1785937590
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Фьючерсы Уолл-стрит в среду увеличиваются на фоне сезона корпоративной отчетности, инвесторы оценивают также макростатистику и геополитическую ситуацию, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.06 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,43% - до 54 499 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 - на 0,28%, до 29 947,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,52%, до 7805,75 пункта. Заметный рост на предторгах показывают акции канадской технологической компании Shopify – сразу на 21,9%. Выручка компании поднялась во втором квартале на 34% и оказалась лучше ожиданий, прогноз роста выручки в текущем квартале также оказался лучше ожиданий аналитиков. Акции фармацевтической Eli Lilly & Co до открытия торгов дорожают на 4,8%. Выручка компании во втором квартале подскочила в 1,5 раза к прошлому году, до 22,974 миллиарда долларов при прогнозе в 20,56 миллиарда. Бумаги Walt Disney до открытия торгов растут в цене на 3,4%. Выручка компании в третьем квартале фингода выросла на 7%, оказавшись хуже прогноза, а скорректированная прибыль на акцию превзошла ожидания. Также компания объявила о сотрудничестве с TikTok в сфере обмена короткометражным контентом. Акции SpaceX на предторгах дешевеют на 11,5% на фоне публикации первого финансового отчета компании после ее выхода на биржу. Несмотря на то, что SpaceX отчитался о росте выручки во втором квартале почти вдвое, до 7,8 миллиарда долларов и лучше прогноза, рынки обратили внимание на заявления об инвестициях. Как пишет агентство Рейтер, руководство компании заявило, что масштабные инвестиции, лежащие в основе ее амбициозных планов, далеки от завершения. Бумаги AMD дешевеют на 8,2% до открытия торгов, поскольку ожидания компании по выручке на текущий квартал не оправдали некоторых рыночных прогнозов. Акции Pinterest снижаются в цене на предторгах на 5,2% на фоне прогноза о замедлении роста выручки в следующем квартале. Акции Uber Technologies дешевеют на 2,8%, выручка компании за второй квартал оказалась хуже ожиданий. Рынки обращают внимание и на макростатистику среды. Так, Число рабочих мест в частных компаниях США в июле увеличилось на 44 тысячи, сообщила Automatic Data Processing (ADP). Аналитики ожидали роста на 70 тысяч. Несколько поддерживает склонность к риску и оптимизм относительно ситуации на Ближнем Востоке. Ранее портал Axios со ссылкой на неназванные региональные источники и американского чиновника сообщил, что США, Иран и Оман близки к достижению временного соглашения о возобновлении работы Ормузского пролива.
сша
ближний восток
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, ближний восток, иран, spacex, walt disney, tiktok, nasdaq composite
Рынок, Торги, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИРАН, SpaceX, Walt Disney, TikTok, Nasdaq Composite
16:46 05.08.2026
 
Фьючерсы Уолл-стрит растут на фоне корпоративной отчетности

Фьючерсы Уолл-стрит растут на фоне корпоративной отчетности

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Фьючерсы Уолл-стрит в среду увеличиваются на фоне сезона корпоративной отчетности, инвесторы оценивают также макростатистику и геополитическую ситуацию, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.06 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,43% - до 54 499 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 - на 0,28%, до 29 947,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,52%, до 7805,75 пункта.
Заметный рост на предторгах показывают акции канадской технологической компании Shopify – сразу на 21,9%. Выручка компании поднялась во втором квартале на 34% и оказалась лучше ожиданий, прогноз роста выручки в текущем квартале также оказался лучше ожиданий аналитиков.
Акции фармацевтической Eli Lilly & Co до открытия торгов дорожают на 4,8%. Выручка компании во втором квартале подскочила в 1,5 раза к прошлому году, до 22,974 миллиарда долларов при прогнозе в 20,56 миллиарда.
Бумаги Walt Disney до открытия торгов растут в цене на 3,4%. Выручка компании в третьем квартале фингода выросла на 7%, оказавшись хуже прогноза, а скорректированная прибыль на акцию превзошла ожидания. Также компания объявила о сотрудничестве с TikTok в сфере обмена короткометражным контентом.
Акции SpaceX на предторгах дешевеют на 11,5% на фоне публикации первого финансового отчета компании после ее выхода на биржу. Несмотря на то, что SpaceX отчитался о росте выручки во втором квартале почти вдвое, до 7,8 миллиарда долларов и лучше прогноза, рынки обратили внимание на заявления об инвестициях. Как пишет агентство Рейтер, руководство компании заявило, что масштабные инвестиции, лежащие в основе ее амбициозных планов, далеки от завершения.
Бумаги AMD дешевеют на 8,2% до открытия торгов, поскольку ожидания компании по выручке на текущий квартал не оправдали некоторых рыночных прогнозов. Акции Pinterest снижаются в цене на предторгах на 5,2% на фоне прогноза о замедлении роста выручки в следующем квартале. Акции Uber Technologies дешевеют на 2,8%, выручка компании за второй квартал оказалась хуже ожиданий.
Рынки обращают внимание и на макростатистику среды. Так, Число рабочих мест в частных компаниях США в июле увеличилось на 44 тысячи, сообщила Automatic Data Processing (ADP). Аналитики ожидали роста на 70 тысяч.
Несколько поддерживает склонность к риску и оптимизм относительно ситуации на Ближнем Востоке. Ранее портал Axios со ссылкой на неназванные региональные источники и американского чиновника сообщил, что США, Иран и Оман близки к достижению временного соглашения о возобновлении работы Ормузского пролива.
 
РынокТоргиСШАБЛИЖНИЙ ВОСТОКИРАНSpaceXWalt DisneyTikTokNasdaq Composite
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала