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Узбекистан за полугодие увеличил импорт газа в 1,4 раза
Узбекистан за полугодие увеличил импорт газа в 1,4 раза - 05.08.2026, ПРАЙМ
Узбекистан за полугодие увеличил импорт газа в 1,4 раза
Узбекистан за прошлое полугодие увеличил импорт природного газа в стоимостном годовом выражении в 1,4 раза, до 971,7 миллиона долларов, следует из данных... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T08:44+0300
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 5 авг – ПРАЙМ. Узбекистан за прошлое полугодие увеличил импорт природного газа в стоимостном годовом выражении в 1,4 раза, до 971,7 миллиона долларов, следует из данных национального статистического комитета, которые изучило РИА Новости.
В табличных данных на сайте ведомства в структуре отдельных импортированных товаров в Узбекистане указывается, что импорт природного газа за январь-июнь 2026 года составил 971,7 миллиона долларов, это в 1,41 раза больше, чем годом ранее.
Ведомство не уточняет, откуда в республику поступало "голубое топливо" и его физические объемы.
По данным статкомитета, в первой половине этого года республика также увеличила импорт сжиженного газа – до 86,3 миллиона долларов (рост в 3,6 раза) в стоимостном выражении. Ранее ведомство не публиковало таких данных.
Ранее статкомитет сообщал, что импорт газа в Узбекистане по итогам прошлого года снизился на 1,2% по сравнению с 2024 годом в стоимостном выражении - до 1,66 миллиарда долларов.
По данным министерства энергетики Узбекистана, для покрытия дефицита газа в республике в осенне-зимний период он импортируется из России и Туркмении.
В июне 2023 года компания Uzgastrade заключила контракт с "Газпромом" сроком на два года на закупку 9 миллионов кубометров газа в сутки - около 2,8 миллиарда кубометров в год. Поставки газа начались спустя четыре месяца через территорию Казахстана. В июне 2024 года "Газпром" подписал долгосрочные контракты до 2040 года на транзит газа потребителям в Узбекистане и Киргизии через Казахстан.
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газ, узбекистан, казахстан, туркмения, газпром
Энергетика, Газ, Экономика, УЗБЕКИСТАН, КАЗАХСТАН, ТУРКМЕНИЯ, Газпром
Узбекистан за полугодие увеличил импорт газа в 1,4 раза
Узбекистан за полугодие увеличил импорт газа в 1,4 раза, до 971,7 миллиона долларов
ТАШКЕНТ, 5 авг – ПРАЙМ. Узбекистан за прошлое полугодие увеличил импорт природного газа в стоимостном годовом выражении в 1,4 раза, до 971,7 миллиона долларов, следует из данных национального статистического комитета, которые изучило РИА Новости.
В табличных данных на сайте ведомства в структуре отдельных импортированных товаров в Узбекистане указывается, что импорт природного газа за январь-июнь 2026 года составил 971,7 миллиона долларов, это в 1,41 раза больше, чем годом ранее.
Ведомство не уточняет, откуда в республику поступало "голубое топливо" и его физические объемы.
По данным статкомитета, в первой половине этого года республика также увеличила импорт сжиженного газа – до 86,3 миллиона долларов (рост в 3,6 раза) в стоимостном выражении. Ранее ведомство не публиковало таких данных.
Ранее статкомитет сообщал, что импорт газа в Узбекистане по итогам прошлого года снизился на 1,2% по сравнению с 2024 годом в стоимостном выражении - до 1,66 миллиарда долларов.
По данным министерства энергетики Узбекистана, для покрытия дефицита газа в республике в осенне-зимний период он импортируется из России и Туркмении.
В июне 2023 года компания Uzgastrade заключила контракт с "Газпромом" сроком на два года на закупку 9 миллионов кубометров газа в сутки - около 2,8 миллиарда кубометров в год. Поставки газа начались спустя четыре месяца через территорию Казахстана. В июне 2024 года "Газпром" подписал долгосрочные контракты до 2040 года на транзит газа потребителям в Узбекистане и Киргизии через Казахстан.