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Узбекистан и "Росатом" обсуждают создание Центра аддитивных технологий

Узбекистан и "Росатом" обсуждают создание Центра аддитивных технологий - 05.08.2026, ПРАЙМ

Узбекистан и "Росатом" обсуждают создание Центра аддитивных технологий

Агентство по атомной энергии Узбекистана (Узатом) и госкорпорация "Росатом" обсуждают возможность создания в республике Центра аддитивных технологий, сообщает... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T19:35+0300

2026-08-05T19:35+0300

2026-08-05T19:35+0300

технологии

экономика

узбекистан

ташкент

росатом

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ТАШКЕНТ, 5 авг - ПРАЙМ. Агентство по атомной энергии Узбекистана (Узатом) и госкорпорация "Росатом" обсуждают возможность создания в республике Центра аддитивных технологий, сообщает пресс-служба Узатома. По данным пресс-службы, в Ташкенте состоялся семинар с участием экспертов топливного дивизиона "Росатома" по внедрению аддитивных технологий (3D-печати) в промышленный сектор Узбекистана. "Центральной темой обсуждения стала перспектива создания в Узбекистане специализированного Центра аддитивных технологий (ЦАТ)", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Узатома. По данным пресс-службы, данное направление сотрудничества между Узбекистаном и "Росатомом" призвано стать одним из драйверов цифровой трансформации промышленности. Проект предполагает формирование рабочих групп, проведение аудитов производственных возможностей предприятий, разработку перспективной номенклатуры продукции и услуг, а также подготовку мер поддержки развития центра. Специалисты "Росатома" представили возможности применения аддитивных технологий для изготовления сложных деталей, ремонта оборудования и оптимизации производственных процессов. Внедрение аддитивных технологий позволит предприятиям Узбекистана сократить сроки ремонта и модернизации оборудования, снизить логистические затраты, а также наладить выпуск сложных комплектующих с использованием технологий 3D-печати и реверсивного инжиниринга, добавили в Узатоме. В марте "Росатом" и Узатом подписали дорожную карту по сотрудничеству в атомной и смежных областях. В сентябре прошлого года "Росатом" и власти Узбекистана подписали дополнительное соглашение об основных условиях реализации проекта по сооружению интегрированной АЭС в Джизакской области республики. В состав проекта войдут два энергоблока большой мощности на базе ВВЭР-1000 поколения 3+ и два энергоблока с малыми реакторами РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. В начале июня состоялась заливка первого бетона под малый реактор на площадке АЭС, началось сооружение станции. Завершить строительство всей станции базовой стоимостью 9,5 миллиарда долларов планируется в 2035 году.

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технологии, узбекистан, ташкент, росатом