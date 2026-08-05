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В Оренбургской области с рельсов сошли семь вагонов с железнорудным сырьем - 05.08.2026, ПРАЙМ
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В Оренбургской области с рельсов сошли семь вагонов с железнорудным сырьем
В Оренбургской области с рельсов сошли семь вагонов с железнорудным сырьем - 05.08.2026, ПРАЙМ
В Оренбургской области с рельсов сошли семь вагонов с железнорудным сырьем
Специалисты ликвидируют последствия схода с рельсов семи вагонов с железорудным сырьем в Оренбургской области, пострадавших нет, сообщает центральное... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T20:48+0300
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УФА, 5 авг - ПРАЙМ. Специалисты ликвидируют последствия схода с рельсов семи вагонов с железорудным сырьем в Оренбургской области, пострадавших нет, сообщает центральное межрегиональное следственное управление на транспорте. "На станции "Никель" в Орске с рельсов сошли семь вагонов, груженных железорудным сырьем. Пострадавших в результате инцидента нет. Для ликвидации последствий на место прибыли восстановительные поезда", - говорится в сообщении на платформе "Макс" Следователями Центрального МСУТ СК России проводится проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). По результатам проверки будет принято процессуальное решение, следует из сообщения. "По версии следствия, предварительной причиной происшествия послужило ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна или железнодорожного состава", - добавили в управлении.
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бизнес, россия, оренбургская область, рф, ск рф
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, Оренбургская область, РФ, СК РФ
20:48 05.08.2026
 
В Оренбургской области с рельсов сошли семь вагонов с железнорудным сырьем

В Оренбургской области семь вагонов с железнорудным сырьем сошли с рельсов

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УФА, 5 авг - ПРАЙМ. Специалисты ликвидируют последствия схода с рельсов семи вагонов с железорудным сырьем в Оренбургской области, пострадавших нет, сообщает центральное межрегиональное следственное управление на транспорте.
"На станции "Никель" в Орске с рельсов сошли семь вагонов, груженных железорудным сырьем. Пострадавших в результате инцидента нет. Для ликвидации последствий на место прибыли восстановительные поезда", - говорится в сообщении на платформе "Макс"
Следователями Центрального МСУТ СК России проводится проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). По результатам проверки будет принято процессуальное решение, следует из сообщения.
"По версии следствия, предварительной причиной происшествия послужило ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна или железнодорожного состава", - добавили в управлении.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯОренбургская областьРФСК РФ
 
 
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