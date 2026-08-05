https://1prime.ru/20260805/vagony-872063638.html

В Оренбургской области с рельсов сошли семь вагонов с железнорудным сырьем

В Оренбургской области с рельсов сошли семь вагонов с железнорудным сырьем - 05.08.2026, ПРАЙМ

В Оренбургской области с рельсов сошли семь вагонов с железнорудным сырьем

Специалисты ликвидируют последствия схода с рельсов семи вагонов с железорудным сырьем в Оренбургской области, пострадавших нет, сообщает центральное... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T20:48+0300

2026-08-05T20:48+0300

2026-08-05T20:48+0300

бизнес

россия

экономика

оренбургская область

рф

ск рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872063638.jpg?1785952104

УФА, 5 авг - ПРАЙМ. Специалисты ликвидируют последствия схода с рельсов семи вагонов с железорудным сырьем в Оренбургской области, пострадавших нет, сообщает центральное межрегиональное следственное управление на транспорте. "На станции "Никель" в Орске с рельсов сошли семь вагонов, груженных железорудным сырьем. Пострадавших в результате инцидента нет. Для ликвидации последствий на место прибыли восстановительные поезда", - говорится в сообщении на платформе "Макс" Следователями Центрального МСУТ СК России проводится проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). По результатам проверки будет принято процессуальное решение, следует из сообщения. "По версии следствия, предварительной причиной происшествия послужило ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна или железнодорожного состава", - добавили в управлении.

оренбургская область

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, оренбургская область, рф, ск рф