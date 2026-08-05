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ВЭБ назвал города-лидеры по активности реализации ГЧП

ВЭБ назвал города-лидеры по активности реализации ГЧП - 05.08.2026, ПРАЙМ

ВЭБ назвал города-лидеры по активности реализации ГЧП

Новосибирск, Сургут, Южно-Сахалинск и ряд других городов стали лидерами по активности реализации государственно-частного партнерства (ГЧП) в городах, сообщила... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T17:44+0300

2026-08-05T17:44+0300

2026-08-05T17:44+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Новосибирск, Сургут, Южно-Сахалинск и ряд других городов стали лидерами по активности реализации государственно-частного партнерства (ГЧП) в городах, сообщила госкорпорация ВЭБ.РФ. "В число лидеров по активности реализации ГЧП и концессий вошли Армавир, Воронеж, Липецк, Нижний Новгород, Новосибирск, Сургут и Южно-Сахалинск", – говорится в сообщении. Аналитику активности городов и муниципальных образований в реализации проектов государственно-частного взаимодействия (ГЧВ) формирует национальный центр "Развивай.РФ" (входит в группу ВЭБ). В расчет входят проекты с инвестициями свыше 1 миллиона рублей и сроком реализации от трех лет. Частью методики оценки эффективности проектов ГЧП стал индекс "Развивай.РФ". Он включает больше 300 показателей, объединенных в группы (направления), по которым можно анализировать качество жизни в городах. Оценка формируется с учетом сделок и инвестиций, доли частных вложений, создания институциональной среды для развития ГЧВ, приводятся в релизе слова зампреда ВЭБа, гендиректора наццентра "Развивай.РФ" Андрея Самохина. В рамках развития индекса "Развивай.РФ" также сформирована новая группа факторов "ГЧВ". "Инструментарий ГЧВ востребован для развития инфраструктуры городов: образовательной, жилищно-коммунальной, транспортной и социальной. От общего объема вложений в городские ГЧП и концессии на долю лидеров пришлось порядка 14,5% или более 270 миллиардов рублей", – сказал Самохин. По его словам, показательна и высокая вовлеченность бизнеса. Доля частных средств для группы лидеров в среднем составляет 86%, а в Воронеже и Новосибирске превышает 94%, уточнил топ-менеджер. Каждый из городов-лидеров реализует ГЧП и концессии сразу в нескольких сферах. Как и Южно-Сахалинск (коммунальное хозяйство, парки, школа), свыше 10 соглашений ведут Воронеж (водоснабжение, подземные переходы, спортивные объекты) и Новосибирск (здравоохранение, спорт, дошкольное образования), отметили в ВЭБе. Наряду с активностью участия городов в федеральных программах, индекс "Развивай.РФ" отмечает весомое влияние проектов ГЧВ на качество жизни обычных семей, говорится в сообщении. Результаты интегральной оценки представят на ВЭФ-2026. По поручению президента России Владимира Путина ВЭБ стал обязательным участником крупных ГЧП с объемом инвестиций от 3 миллиардов рублей.

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россия, новосибирск, воронеж, сургут, владимир путин, вэб