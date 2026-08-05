https://1prime.ru/20260805/vengrija-872059729.html

На период жары в Венгрии перестанут работать сауны

На период жары в Венгрии перестанут работать сауны - 05.08.2026, ПРАЙМ

На период жары в Венгрии перестанут работать сауны

Компания, управляющая крупнейшими термальными купальнями Будапешта, заявила о приостановке работы всех саун и паровых кабин на период экстремальной жары,... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T18:32+0300

2026-08-05T18:32+0300

2026-08-05T18:36+0300

экономика

будапешт

венгрия

австрия

аэс "пакш"

mol

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75751/64/757516454_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_064204fb078d151d466482513a1e005a.jpg

БУДАПЕШТ, 5 авг - ПРАЙМ. Компания, управляющая крупнейшими термальными купальнями Будапешта, заявила о приостановке работы всех саун и паровых кабин на период экстремальной жары, аэропорт имени Ференца Листа снизил мощность работы кондиционеров в залах ожидания в период пиковой нагрузки на электросистему страны. Правительство Венгрии с 30 июля ввело третий, самый высокий уровень опасности по всей территории страны из-за экстремальной жары и во вторник продлило его до пятницы. Из-за рекордного обмеления Дуная на грани отключения находится единственная в стране АЭС "Пакш". "Во всех наших купальнях и открытых бассейнах на все время работы приостанавливается использование всех саун и паровых кабин, работающих на электроэнергии... После 17.00, в критический период, приостанавливается работа всех развлекательных элементов и аттракционов с высоким потреблением электроэнергии", - говорится в сообщении компании Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Кроме того, отменяются продленные часы работы купален, действующие летом, поскольку они совпадают с периодом пиковой нагрузки на электросистему. Аэропорт Будапешта сообщил, что в период с 17.00 до 22.00 будет ослаблено кондиционирование залов ожидания. Кроме того, власти Будапешта и крупных городов отключили декоративную подсветку исторических зданий в центре города, включая здание парламента Венгрии, в также мостов через Дунай. Более 800 крупных и средних потребителей электроэнергии, прежде всего нефтегазовая компания MOL, добровольно сократили или перенесли с пиковых вечерних часов потребление электроэнергии, экономя таким образом до 600 МВт. В период действия высшего уровня опасности из-за экстремальной жары вечером остановлены железнодорожные перевозки, зарядка электробусов перенесена на время после 23.00, метро Будапешта снизило скорость поездов, компании по возможности перевели сотрудников на удаленный режим работы. Крупные сети магазинов сократили освещение в магазинах, отключили часть подсветки, продуктовые сети отключили часть холодильников и сократили время выпечки хлебобулочных изделий. В 629 населенных пунктах страны введены ограничения на воду, в 13 из них - высшей, третьей степени. На Дунае прекратили движение большинство грузовых и ряд пассажирских судов. Несколько туристических маршрутов по Дунаю отменены или сокращены. При этом официальных ограничений на потребление электроэнергии власти Венгрии пока не вводили, рекомендации ограничить зарядку электромобилей и работу электроприборов, особенно в вечерние пиковые часы нагрузки носят рекомендательный характер. Как заявлял премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, по прогнозам синоптиков, с пятницы ожидается похолодание, а во второй половине недели - дожди в бассейне Дуная на территории Австрии и Германии, что позволит примерно через неделю восстановить полноценную работу АЭС "Пакш", которая с воскресенья производит 240 МВтч вместо 2000 МВтч.

https://1prime.ru/20260804/frantsiya-872019883.html

будапешт

венгрия

австрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

будапешт, венгрия, австрия, аэс "пакш", mol