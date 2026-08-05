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Аналитик назвала главные ошибки при открытии вкладов - 05.08.2026, ПРАЙМ
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Аналитик назвала главные ошибки при открытии вкладов
Аналитик назвала главные ошибки при открытии вкладов - 05.08.2026, ПРАЙМ
Аналитик назвала главные ошибки при открытии вкладов
Россиянам при выборе вклада надо ориентироваться на его полные условия, а не только на максимальную рекламную ставку, а также разделять сбережения по разным... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T09:33+0300
2026-08-05T09:33+0300
экономика
финансы
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вклады
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Россиянам при выборе вклада надо ориентироваться на его полные условия, а не только на максимальную рекламную ставку, а также разделять сбережения по разным депозитам, а не класть все накопления на один счет, рассказала РИА Новости руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса "Банки.ру" Инна Солдатенкова. "Многие вкладчики ошибаются еще на старте: открывают первый понравившийся депозит, заранее не определив, для чего именно копят деньги", - сказала она. Выбор инструмента зависит от цели, например, если в ближайший год могут понадобиться деньги для крупной покупки, лучше выбрать краткосрочный вклад на три-шесть месяцев или накопительный счет. Если же задача - сформировать капитал на долгий срок, подойдут более длительные депозиты (от одного года) или ценные бумаги, уточнила Солдатенкова. "Однако ограничиваться одним продуктом не стоит: распределение средств между инструментами с разными условиями и сроками размещения помогает сохранять гибкость и снизить зависимость от колебаний рынка", - продолжила она. При этом финансовую стратегию важно периодически пересматривать с учетом изменений доходов и расходов. Еще одна распространенная ошибка - ориентироваться только на максимальную рекламную ставку по вкладу и не обращать внимание на условия ее получения, добавила эксперт. По ее словам, самый высокий процент, как правило, действует только при внесении определенной суммы или после выполнения дополнительных требований банка. Кроме того, наиболее привлекательные условия часто предлагают по депозитам без возможности пополнения или частичного снятия денег. Наконец, другая ошибка вкладчиков связана с финансовой инертностью. Многие люди годами пользуются услугами одного банка и не проверяют, какие условия предлагают другие участники рынка, обратила внимание Солдатенкова. При изменении экономической ситуации отличия между разными продуктами могут быть существенными, указала она. "Поэтому перед открытием нового депозита или продлением действующего стоит сравнить предложения разных банков - например, с помощью финансовых маркетплейсов, где основные параметры разных вкладов собраны в одном месте", - заключила эксперт.
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финансы, банки, россия, банки.ру, вклады
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ, Банки.ру, Вклады
09:33 05.08.2026
 
Аналитик назвала главные ошибки при открытии вкладов

Аналитик Солдатенкова: россиянам при выборе вклада надо ориентироваться на полные условия

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Россиянам при выборе вклада надо ориентироваться на его полные условия, а не только на максимальную рекламную ставку, а также разделять сбережения по разным депозитам, а не класть все накопления на один счет, рассказала РИА Новости руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса "Банки.ру" Инна Солдатенкова.
"Многие вкладчики ошибаются еще на старте: открывают первый понравившийся депозит, заранее не определив, для чего именно копят деньги", - сказала она.
Выбор инструмента зависит от цели, например, если в ближайший год могут понадобиться деньги для крупной покупки, лучше выбрать краткосрочный вклад на три-шесть месяцев или накопительный счет. Если же задача - сформировать капитал на долгий срок, подойдут более длительные депозиты (от одного года) или ценные бумаги, уточнила Солдатенкова.
"Однако ограничиваться одним продуктом не стоит: распределение средств между инструментами с разными условиями и сроками размещения помогает сохранять гибкость и снизить зависимость от колебаний рынка", - продолжила она. При этом финансовую стратегию важно периодически пересматривать с учетом изменений доходов и расходов.
Еще одна распространенная ошибка - ориентироваться только на максимальную рекламную ставку по вкладу и не обращать внимание на условия ее получения, добавила эксперт. По ее словам, самый высокий процент, как правило, действует только при внесении определенной суммы или после выполнения дополнительных требований банка. Кроме того, наиболее привлекательные условия часто предлагают по депозитам без возможности пополнения или частичного снятия денег.
Наконец, другая ошибка вкладчиков связана с финансовой инертностью. Многие люди годами пользуются услугами одного банка и не проверяют, какие условия предлагают другие участники рынка, обратила внимание Солдатенкова. При изменении экономической ситуации отличия между разными продуктами могут быть существенными, указала она.
"Поэтому перед открытием нового депозита или продлением действующего стоит сравнить предложения разных банков - например, с помощью финансовых маркетплейсов, где основные параметры разных вкладов собраны в одном месте", - заключила эксперт.
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2026
Аналитики назвали выгодные альтернативы вкладам
3 августа, 08:32
 
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