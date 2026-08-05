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В Испании заявили об ущербе для бизнеса в Сеуте из-за миграционного кризиса - 05.08.2026, ПРАЙМ
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В Испании заявили об ущербе для бизнеса в Сеуте из-за миграционного кризиса
В Испании заявили об ущербе для бизнеса в Сеуте из-за миграционного кризиса - 05.08.2026, ПРАЙМ
В Испании заявили об ущербе для бизнеса в Сеуте из-за миграционного кризиса
Местный бизнес в Сеуте серьезно пострадал от миграционного кризиса, власти готовят пакет мер поддержки, сообщил министр экономики Испании Карлос Куэрпо. | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T11:55+0300
2026-08-05T11:58+0300
бизнес
экономика
мировая экономика
испания
марокко
северная африка
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СЕУТА, 5 авг - ПРАЙМ. Местный бизнес в Сеуте серьезно пострадал от миграционного кризиса, власти готовят пакет мер поддержки, сообщил министр экономики Испании Карлос Куэрпо. "Мы будем поддерживать малую торговлю и малые предприятия Сеуты, которые очень серьезно пострадали из-за сложившейся ситуации", - сказал он в интервью телеканалу RTVE. Как пояснил министр, одним из показателей активности бизнеса является потребление электроэнергии. Он сообщил, что в торговом секторе 31 июля и 1 августа оно упало на 35%. Во вторник было зафиксировано снижение на 10-11% по сравнению с обычными показателями. "Таким образом, удалось восстановить примерно две трети первоначальных потерь, однако мы все еще не вернулись к нормальной ситуации", - добавил Куэрпо. По его словам, помимо краткосрочного эффекта из-за временного закрытия магазинов необходимо учитывать и ущерб, который может сказать только через некоторое время. "Нужно добавить к этому такие дополнительные факторы, как отмена городских праздников в Сеуте, связанное с этим снижение туристического потока и отмена бронирований, а также более долгосрочные последствия для инвестиций, числа посетителей и бизнеса", - отметил министр. Куэрпо добавил, что он находится в постоянном контакте с Торговой палатой и Конфедерацией предпринимателей Сеуты, чтобы получить от них оценку ситуации и в ближайшие недели предложить меры, которые будут соответствовать масштабу понесенных потерь. В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Во вторник министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что около 72 тысяч мигрантов проникли из Марокко на территорию Испании, около 70 тысяч уже вернулись. При этом население самой Сеуты составляет около 85 тысяч человек.
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бизнес, мировая экономика, испания, марокко, северная африка
Бизнес, Экономика, Мировая экономика, ИСПАНИЯ, МАРОККО, СЕВЕРНАЯ АФРИКА
11:55 05.08.2026 (обновлено: 11:58 05.08.2026)
 
В Испании заявили об ущербе для бизнеса в Сеуте из-за миграционного кризиса

Глава Минфина Испании Куэрпо: бизнес в Сеуте серьезно пострадал от миграционного кризиса

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СЕУТА, 5 авг - ПРАЙМ. Местный бизнес в Сеуте серьезно пострадал от миграционного кризиса, власти готовят пакет мер поддержки, сообщил министр экономики Испании Карлос Куэрпо.
"Мы будем поддерживать малую торговлю и малые предприятия Сеуты, которые очень серьезно пострадали из-за сложившейся ситуации", - сказал он в интервью телеканалу RTVE.
Как пояснил министр, одним из показателей активности бизнеса является потребление электроэнергии. Он сообщил, что в торговом секторе 31 июля и 1 августа оно упало на 35%. Во вторник было зафиксировано снижение на 10-11% по сравнению с обычными показателями.
"Таким образом, удалось восстановить примерно две трети первоначальных потерь, однако мы все еще не вернулись к нормальной ситуации", - добавил Куэрпо.
По его словам, помимо краткосрочного эффекта из-за временного закрытия магазинов необходимо учитывать и ущерб, который может сказать только через некоторое время.
"Нужно добавить к этому такие дополнительные факторы, как отмена городских праздников в Сеуте, связанное с этим снижение туристического потока и отмена бронирований, а также более долгосрочные последствия для инвестиций, числа посетителей и бизнеса", - отметил министр.
Куэрпо добавил, что он находится в постоянном контакте с Торговой палатой и Конфедерацией предпринимателей Сеуты, чтобы получить от них оценку ситуации и в ближайшие недели предложить меры, которые будут соответствовать масштабу понесенных потерь.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Во вторник министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что около 72 тысяч мигрантов проникли из Марокко на территорию Испании, около 70 тысяч уже вернулись. При этом население самой Сеуты составляет около 85 тысяч человек.
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаИСПАНИЯМАРОККОСЕВЕРНАЯ АФРИКА
 
 
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