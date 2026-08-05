Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти Кубы отменили ограничение на покупку автомобилей - 05.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260805/vlasti-872064916.html
Власти Кубы отменили ограничение на покупку автомобилей
Власти Кубы отменили ограничение на покупку автомобилей - 05.08.2026, ПРАЙМ
Власти Кубы отменили ограничение на покупку автомобилей
Власти Кубы отменили действовавшее ограничение на покупку автомобилей, расширили возможности их импорта и продажи, а также ввели новые льготы для владельцев... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T22:09+0300
2026-08-05T22:09+0300
бизнес
куба
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872064916.jpg?1785956989
МЕХИКО, 5 авг - ПРАЙМ. Власти Кубы отменили действовавшее ограничение на покупку автомобилей, расширили возможности их импорта и продажи, а также ввели новые льготы для владельцев электромобилей, сообщил министр транспорта республики Эдуардо Родригес Давила. "Существовало ограничение на количество автомобилей, которое могли приобрести как физические, так и юридические лица. Это ограничение отменяется, равно как и срок, в течение которого оно действовало", - заявил министр на пресс-конференции, которую показал телеканал Caribe. По словам Родригеса Давилы, обновленная политика предусматривает почти двукратное увеличение числа уполномоченных компаний, продающих автомобили, что должно расширить выбор для покупателей. Министр также сообщил, что негосударственным юридическим лицам разрешат при соблюдении установленных требований собирать и продавать электрические мопеды, мотоциклы, трициклы и автомобили. "Мы смягчаем правила, чтобы сотрудники, работающие в государственных зарубежных миссиях, теперь могли приобретать или импортировать автомобили вместимостью до восьми пассажиров через любую уполномоченную торговую компанию. До настоящего времени это было возможно только через одну такую компанию, теперь же мы расширяем возможности, чтобы это можно было сделать через любую из них и тем самым облегчить условия для наших сотрудников за рубежом", - добавил Родригес Давила. Чиновник указал, что от специального налога освобождаются продажи электромобилей, приобретаемых вместе с зарядными станциями, использующими возобновляемые источники энергии. Одновременно специальный налог на автобусы и микроавтобусы снижается с 20% до 12%, для собранных на Кубе транспортных средств - до 7%, а для произведенных в стране электромобилей - до 5%. Новые правила также разрешают иностранцам с временным, гуманитарным и некоторыми другими видами проживания приобретать автомобили на Кубе, а физическим лицам - напрямую импортировать для личного пользования бензиновые трициклы с двигателем объемом до 250 кубических сантиметров и электромобили. При ввозе электромобиля вместе с зарядной станцией на основе возобновляемых источников энергии такой импорт также освобождается от специального налога. Министр добавил, что изменения направлены на расширение числа участников рынка автомобилей, улучшение условий для покупателей и пополнение фонда развития общественного транспорта, средства которого используются для восстановления транспортной системы страны.
куба
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, куба
Бизнес, КУБА
22:09 05.08.2026
 
Власти Кубы отменили ограничение на покупку автомобилей

Власти Кубы отменили ограничения на покупку автомобилей и расширили возможности их импорта

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МЕХИКО, 5 авг - ПРАЙМ. Власти Кубы отменили действовавшее ограничение на покупку автомобилей, расширили возможности их импорта и продажи, а также ввели новые льготы для владельцев электромобилей, сообщил министр транспорта республики Эдуардо Родригес Давила.
"Существовало ограничение на количество автомобилей, которое могли приобрести как физические, так и юридические лица. Это ограничение отменяется, равно как и срок, в течение которого оно действовало", - заявил министр на пресс-конференции, которую показал телеканал Caribe.
По словам Родригеса Давилы, обновленная политика предусматривает почти двукратное увеличение числа уполномоченных компаний, продающих автомобили, что должно расширить выбор для покупателей.
Министр также сообщил, что негосударственным юридическим лицам разрешат при соблюдении установленных требований собирать и продавать электрические мопеды, мотоциклы, трициклы и автомобили.
"Мы смягчаем правила, чтобы сотрудники, работающие в государственных зарубежных миссиях, теперь могли приобретать или импортировать автомобили вместимостью до восьми пассажиров через любую уполномоченную торговую компанию. До настоящего времени это было возможно только через одну такую компанию, теперь же мы расширяем возможности, чтобы это можно было сделать через любую из них и тем самым облегчить условия для наших сотрудников за рубежом", - добавил Родригес Давила.
Чиновник указал, что от специального налога освобождаются продажи электромобилей, приобретаемых вместе с зарядными станциями, использующими возобновляемые источники энергии. Одновременно специальный налог на автобусы и микроавтобусы снижается с 20% до 12%, для собранных на Кубе транспортных средств - до 7%, а для произведенных в стране электромобилей - до 5%.
Новые правила также разрешают иностранцам с временным, гуманитарным и некоторыми другими видами проживания приобретать автомобили на Кубе, а физическим лицам - напрямую импортировать для личного пользования бензиновые трициклы с двигателем объемом до 250 кубических сантиметров и электромобили. При ввозе электромобиля вместе с зарядной станцией на основе возобновляемых источников энергии такой импорт также освобождается от специального налога.
Министр добавил, что изменения направлены на расширение числа участников рынка автомобилей, улучшение условий для покупателей и пополнение фонда развития общественного транспорта, средства которого используются для восстановления транспортной системы страны.
 
БизнесКУБА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала