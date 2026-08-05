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Власти Кубы отменили ограничение на покупку автомобилей

Власти Кубы отменили ограничение на покупку автомобилей - 05.08.2026, ПРАЙМ

Власти Кубы отменили ограничение на покупку автомобилей

Власти Кубы отменили действовавшее ограничение на покупку автомобилей, расширили возможности их импорта и продажи, а также ввели новые льготы для владельцев... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T22:09+0300

2026-08-05T22:09+0300

2026-08-05T22:09+0300

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МЕХИКО, 5 авг - ПРАЙМ. Власти Кубы отменили действовавшее ограничение на покупку автомобилей, расширили возможности их импорта и продажи, а также ввели новые льготы для владельцев электромобилей, сообщил министр транспорта республики Эдуардо Родригес Давила. "Существовало ограничение на количество автомобилей, которое могли приобрести как физические, так и юридические лица. Это ограничение отменяется, равно как и срок, в течение которого оно действовало", - заявил министр на пресс-конференции, которую показал телеканал Caribe. По словам Родригеса Давилы, обновленная политика предусматривает почти двукратное увеличение числа уполномоченных компаний, продающих автомобили, что должно расширить выбор для покупателей. Министр также сообщил, что негосударственным юридическим лицам разрешат при соблюдении установленных требований собирать и продавать электрические мопеды, мотоциклы, трициклы и автомобили. "Мы смягчаем правила, чтобы сотрудники, работающие в государственных зарубежных миссиях, теперь могли приобретать или импортировать автомобили вместимостью до восьми пассажиров через любую уполномоченную торговую компанию. До настоящего времени это было возможно только через одну такую компанию, теперь же мы расширяем возможности, чтобы это можно было сделать через любую из них и тем самым облегчить условия для наших сотрудников за рубежом", - добавил Родригес Давила. Чиновник указал, что от специального налога освобождаются продажи электромобилей, приобретаемых вместе с зарядными станциями, использующими возобновляемые источники энергии. Одновременно специальный налог на автобусы и микроавтобусы снижается с 20% до 12%, для собранных на Кубе транспортных средств - до 7%, а для произведенных в стране электромобилей - до 5%. Новые правила также разрешают иностранцам с временным, гуманитарным и некоторыми другими видами проживания приобретать автомобили на Кубе, а физическим лицам - напрямую импортировать для личного пользования бензиновые трициклы с двигателем объемом до 250 кубических сантиметров и электромобили. При ввозе электромобиля вместе с зарядной станцией на основе возобновляемых источников энергии такой импорт также освобождается от специального налога. Министр добавил, что изменения направлены на расширение числа участников рынка автомобилей, улучшение условий для покупателей и пополнение фонда развития общественного транспорта, средства которого используются для восстановления транспортной системы страны.

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