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РЖД выставят на торги Рижский вокзал
РЖД выставят на торги Рижский вокзал - 05.08.2026, ПРАЙМ
РЖД выставят на торги Рижский вокзал
РЖД будут еще раз выставлять на торги Рижский вокзал в Москве, сообщили РИА Новости в компании. | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T18:37+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. РЖД будут еще раз выставлять на торги Рижский вокзал в Москве, сообщили РИА Новости в компании. Ранее в среду не состоялся третий аукцион по продаже этого актива из-за отсутствия заявок. "Рижский вокзал будет еще раз выставлен на торги. Для активов такого масштаба длительный цикл продажи - нормальная рыночная практика. Круг покупателей объективно узок, решение о приобретении принимается не быстро. Рынок изучает объект - мы видим заинтересованность и получаем соответствующие сигналы об этом", - сообщили в РЖД.
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, РЖД
РЖД выставят на торги Рижский вокзал
РЖД еще раз выставят на торги Рижский вокзал в Москве