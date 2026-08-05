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РЖД выставят на торги Рижский вокзал

РЖД выставят на торги Рижский вокзал - 05.08.2026, ПРАЙМ

РЖД выставят на торги Рижский вокзал

РЖД будут еще раз выставлять на торги Рижский вокзал в Москве, сообщили РИА Новости в компании. | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T18:37+0300

2026-08-05T18:37+0300

2026-08-05T18:37+0300

бизнес

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. РЖД будут еще раз выставлять на торги Рижский вокзал в Москве, сообщили РИА Новости в компании. Ранее в среду не состоялся третий аукцион по продаже этого актива из-за отсутствия заявок. "Рижский вокзал будет еще раз выставлен на торги. Для активов такого масштаба длительный цикл продажи - нормальная рыночная практика. Круг покупателей объективно узок, решение о приобретении принимается не быстро. Рынок изучает объект - мы видим заинтересованность и получаем соответствующие сигналы об этом", - сообщили в РЖД.

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