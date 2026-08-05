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Пентагон убрал со своего сайта отчеты об испытаниях вооружений
Пентагон убрал со своего сайта отчеты об испытаниях вооружений - 05.08.2026, ПРАЙМ
Пентагон убрал со своего сайта отчеты об испытаниях вооружений
Пентагон убрал с официального сайта несекретные ежегодные отчеты об испытаниях американских вооружений, публиковавшиеся на протяжении 25 лет, передает в среду... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T15:01+0300
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ВАШИНГТОН, 5 авг - ПРАЙМ. Пентагон убрал с официального сайта несекретные ежегодные отчеты об испытаниях американских вооружений, публиковавшиеся на протяжении 25 лет, передает в среду агентство Блумберг. Согласно этим данным, доступ к документам ограничили 30 июля по распоряжению главы управления эксплуатационных испытаний и оценки Пентагона Эми Хеннингер. В ведомстве назвали это упреждающей мерой для усиления безопасности США. Пентагон объяснил решение опасением, что противники страны смогут с помощью искусственного интеллекта сопоставить разрозненные несекретные сведения и составить подробную картину уязвимостей американской военной техники и критической инфраструктуры, пишет Bloomberg. Отчеты перенесли в защищенную сеть. Теперь, как отмечает агентство, ознакомиться с ними смогут только уполномоченные сотрудники с военными идентификационными картами, выдаваемыми после проверки ФБР. Документы содержали оценки эффективности крупнейших программ вооружений и сведения о выявленных при испытаниях недостатках, включая проблемы с надежностью и техническим обслуживанием. Вместе с докладами Счетной палаты США они служили одним из главных открытых источников информации о состоянии дорогостоящих военных проектов, в том числе программы истребителя F-35 стоимостью 1,6 триллиона долларов, сообщает Bloomberg. Ранее Пентагон также впервые более чем за 20 лет заблокировал публикацию подготовленного для конгресса ежегодного доклада Счетной палаты о программе истребителей F-35, присвоив документу статус "контролируемой несекретной информации", отмечает агентство.
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технологии, общество , сша, счетная палата, f-35 lightning ii
Технологии, Общество , США, Счетная палата, F-35 Lightning II
Пентагон убрал со своего сайта отчеты об испытаниях вооружений
Bloomberg: Пентагон убрал с сайта отчеты об испытаниях вооружений за 25 лет
ВАШИНГТОН, 5 авг - ПРАЙМ. Пентагон убрал с официального сайта несекретные ежегодные отчеты об испытаниях американских вооружений, публиковавшиеся на протяжении 25 лет, передает в среду агентство Блумберг.
Согласно этим данным, доступ к документам ограничили 30 июля по распоряжению главы управления эксплуатационных испытаний и оценки Пентагона Эми Хеннингер. В ведомстве назвали это упреждающей мерой для усиления безопасности США
.
Пентагон объяснил решение опасением, что противники страны смогут с помощью искусственного интеллекта сопоставить разрозненные несекретные сведения и составить подробную картину уязвимостей американской военной техники и критической инфраструктуры, пишет Bloomberg
.
Отчеты перенесли в защищенную сеть. Теперь, как отмечает агентство, ознакомиться с ними смогут только уполномоченные сотрудники с военными идентификационными картами, выдаваемыми после проверки ФБР.
Документы содержали оценки эффективности крупнейших программ вооружений и сведения о выявленных при испытаниях недостатках, включая проблемы с надежностью и техническим обслуживанием. Вместе с докладами Счетной палаты
США они служили одним из главных открытых источников информации о состоянии дорогостоящих военных проектов, в том числе программы истребителя
F-35 стоимостью 1,6 триллиона долларов, сообщает Bloomberg.
Ранее Пентагон также впервые более чем за 20 лет заблокировал публикацию подготовленного для конгресса ежегодного доклада Счетной палаты о программе истребителей F-35, присвоив документу статус "контролируемой несекретной информации", отмечает агентство.
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