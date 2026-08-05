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СМИ: в Германии число предприятий ВПК выросло почти в шесть раз с 2021 года - 05.08.2026, ПРАЙМ
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СМИ: в Германии число предприятий ВПК выросло почти в шесть раз с 2021 года
СМИ: в Германии число предприятий ВПК выросло почти в шесть раз с 2021 года - 05.08.2026, ПРАЙМ
СМИ: в Германии число предприятий ВПК выросло почти в шесть раз с 2021 года
Количество предприятий в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК) в Германии увеличилось почти в шесть раз с 2021 года, пишет издание Euractiv со ссылкой на... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T09:42+0300
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промышленность
германия
украина
бавария
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Количество предприятий в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК) в Германии увеличилось почти в шесть раз с 2021 года, пишет издание Euractiv со ссылкой на данные Федеральной ассоциации германской оборонной промышленности (BDSV). "BDSV по состоянию на июль (2026 года - ред.) насчитывает 602 предприятия... Этот показатель почти в шесть раз превышает значение 2021 года, когда в BDSV было зарегистрировано лишь 111 предприятий", - говорится в сообщении издания. Как пишет Euractiv, треть предприятий немецкого ВПК, состоящих в BDSV, зарегистрированы в Баварии. Другой сильный кластер ВПК ФРГ, согласно изданию, расположен в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Ранее посол РФ в Берлине Сергей Нечаев заявил, что степень милитаризации экономики ФРГ, а также объем военной и другой помощи Украине увеличивается. При этом провозглашается линия на то, что Россия должна претерпеть больше разрушений и что помощь Украине будет оказываться столько, сколько потребуется, добавил дипломат.
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промышленность, германия, украина, бавария, впк
Промышленность, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, Бавария, ВПК
09:42 05.08.2026
 
СМИ: в Германии число предприятий ВПК выросло почти в шесть раз с 2021 года

Euractiv: число предприятий в сфере ВПК в Германии увеличилось почти в 6 раз с 2021 года

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкФлаг Германии.
Флаг Германии. - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Количество предприятий в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК) в Германии увеличилось почти в шесть раз с 2021 года, пишет издание Euractiv со ссылкой на данные Федеральной ассоциации германской оборонной промышленности (BDSV).
"BDSV по состоянию на июль (2026 года - ред.) насчитывает 602 предприятия... Этот показатель почти в шесть раз превышает значение 2021 года, когда в BDSV было зарегистрировано лишь 111 предприятий", - говорится в сообщении издания.
Как пишет Euractiv, треть предприятий немецкого ВПК, состоящих в BDSV, зарегистрированы в Баварии. Другой сильный кластер ВПК ФРГ, согласно изданию, расположен в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.
Ранее посол РФ в Берлине Сергей Нечаев заявил, что степень милитаризации экономики ФРГ, а также объем военной и другой помощи Украине увеличивается. При этом провозглашается линия на то, что Россия должна претерпеть больше разрушений и что помощь Украине будет оказываться столько, сколько потребуется, добавил дипломат.
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ПромышленностьГЕРМАНИЯУКРАИНАБаварияВПК
 
 
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