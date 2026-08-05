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СМИ: в Германии число предприятий ВПК выросло почти в шесть раз с 2021 года

СМИ: в Германии число предприятий ВПК выросло почти в шесть раз с 2021 года - 05.08.2026, ПРАЙМ

СМИ: в Германии число предприятий ВПК выросло почти в шесть раз с 2021 года

Количество предприятий в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК) в Германии увеличилось почти в шесть раз с 2021 года, пишет издание Euractiv со ссылкой на... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T09:42+0300

2026-08-05T09:42+0300

2026-08-05T09:42+0300

промышленность

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Количество предприятий в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК) в Германии увеличилось почти в шесть раз с 2021 года, пишет издание Euractiv со ссылкой на данные Федеральной ассоциации германской оборонной промышленности (BDSV). "BDSV по состоянию на июль (2026 года - ред.) насчитывает 602 предприятия... Этот показатель почти в шесть раз превышает значение 2021 года, когда в BDSV было зарегистрировано лишь 111 предприятий", - говорится в сообщении издания. Как пишет Euractiv, треть предприятий немецкого ВПК, состоящих в BDSV, зарегистрированы в Баварии. Другой сильный кластер ВПК ФРГ, согласно изданию, расположен в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Ранее посол РФ в Берлине Сергей Нечаев заявил, что степень милитаризации экономики ФРГ, а также объем военной и другой помощи Украине увеличивается. При этом провозглашается линия на то, что Россия должна претерпеть больше разрушений и что помощь Украине будет оказываться столько, сколько потребуется, добавил дипломат.

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промышленность, германия, украина, бавария, впк