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Собянин рассказал о проекте ВСМ "Москва — Петербург"

Собянин рассказал о проекте ВСМ "Москва — Петербург" - 05.08.2026, ПРАЙМ

Собянин рассказал о проекте ВСМ "Москва — Петербург"

Пользоваться инфраструктурой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва - Санкт-Петербург" смогут 40 миллионов человек, заявил мэр Москвы, лидер... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T11:55+0300

2026-08-05T11:55+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Пользоваться инфраструктурой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва - Санкт-Петербург" смогут 40 миллионов человек, заявил мэр Москвы, лидер списка "Единой России" на выборах в Госдуму Сергей Собянин. "ВСМ "Москва - Санкт-Петербург" - это не только о Москве и Санкт-Петербурге. В московской агломерации, большой агломерации, живет около 30 миллионов человек, которые транспортно тяготеют к Москве. И в питерской агломерации - около 10 миллионов. То есть 40 миллионов человек, по сути дела, будут пользоваться этой инфраструктурой", - сказал мэр в интервью генеральному директору ФГУП "ИТАР-ТАСС" Андрею Кондрашову, передает ИС "Вести". По его словам, с запуском ВСМ сократится время поездки, увеличится комфортность, усилятся туристические потоки и мобильность трудовых ресурсов. "По поручению президента, этот проект - не единственный, дальше он должен развиваться в сторону Нижнего Новгорода, Казани. Ведутся переговоры по строительству ВСМ в сторону Минска, дальше в сторону Воронежа, юга России", - отметил Собянин. Мэр рассказал, что большое внимание Москва уделяет развитию Центрального транспортного узла, поскольку это важно для развития экономики в целом и для всех граждан. "Диаметры сегодня мы продляем до следующих регионов, которые находятся в периметре Московской области, это еще около 10 миллионов человек, которые получат дополнительную транспортную возможность", - сказал он. Собянин добавил, что сегодня Москва является мировым лидером по динамике развития городского транспорта и с большим удовольствием делится с регионами своими наработками.

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россия, бизнес, москва, санкт-петербург, нижний новгород, сергей собянин, единая россия, госдума, "веди"