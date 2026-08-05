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Собянин рассказал о проекте ВСМ "Москва — Петербург" - 05.08.2026, ПРАЙМ
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Собянин рассказал о проекте ВСМ "Москва — Петербург"
Собянин рассказал о проекте ВСМ "Москва — Петербург" - 05.08.2026, ПРАЙМ
Собянин рассказал о проекте ВСМ "Москва — Петербург"
Пользоваться инфраструктурой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва - Санкт-Петербург" смогут 40 миллионов человек, заявил мэр Москвы, лидер... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T11:55+0300
2026-08-05T11:57+0300
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санкт-петербург
нижний новгород
сергей собянин
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Пользоваться инфраструктурой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва - Санкт-Петербург" смогут 40 миллионов человек, заявил мэр Москвы, лидер списка "Единой России" на выборах в Госдуму Сергей Собянин. "ВСМ "Москва - Санкт-Петербург" - это не только о Москве и Санкт-Петербурге. В московской агломерации, большой агломерации, живет около 30 миллионов человек, которые транспортно тяготеют к Москве. И в питерской агломерации - около 10 миллионов. То есть 40 миллионов человек, по сути дела, будут пользоваться этой инфраструктурой", - сказал мэр в интервью генеральному директору ФГУП "ИТАР-ТАСС" Андрею Кондрашову, передает ИС "Вести". По его словам, с запуском ВСМ сократится время поездки, увеличится комфортность, усилятся туристические потоки и мобильность трудовых ресурсов. "По поручению президента, этот проект - не единственный, дальше он должен развиваться в сторону Нижнего Новгорода, Казани. Ведутся переговоры по строительству ВСМ в сторону Минска, дальше в сторону Воронежа, юга России", - отметил Собянин. Мэр рассказал, что большое внимание Москва уделяет развитию Центрального транспортного узла, поскольку это важно для развития экономики в целом и для всех граждан. "Диаметры сегодня мы продляем до следующих регионов, которые находятся в периметре Московской области, это еще около 10 миллионов человек, которые получат дополнительную транспортную возможность", - сказал он. Собянин добавил, что сегодня Москва является мировым лидером по динамике развития городского транспорта и с большим удовольствием делится с регионами своими наработками.
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россия, бизнес, москва, санкт-петербург, нижний новгород, сергей собянин, единая россия, госдума, "веди"
РОССИЯ, Бизнес, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Сергей Собянин, Единая Россия, Госдума, "Веди"
11:55 05.08.2026 (обновлено: 11:57 05.08.2026)
 
Собянин рассказал о проекте ВСМ "Москва — Петербург"

Собянин: пользоваться инфраструктурой ВСМ "Москва — Санкт-Петербург" смогут 40 млн человек

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Пользоваться инфраструктурой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва - Санкт-Петербург" смогут 40 миллионов человек, заявил мэр Москвы, лидер списка "Единой России" на выборах в Госдуму Сергей Собянин.
"ВСМ "Москва - Санкт-Петербург" - это не только о Москве и Санкт-Петербурге. В московской агломерации, большой агломерации, живет около 30 миллионов человек, которые транспортно тяготеют к Москве. И в питерской агломерации - около 10 миллионов. То есть 40 миллионов человек, по сути дела, будут пользоваться этой инфраструктурой", - сказал мэр в интервью генеральному директору ФГУП "ИТАР-ТАСС" Андрею Кондрашову, передает ИС "Вести".
По его словам, с запуском ВСМ сократится время поездки, увеличится комфортность, усилятся туристические потоки и мобильность трудовых ресурсов.
"По поручению президента, этот проект - не единственный, дальше он должен развиваться в сторону Нижнего Новгорода, Казани. Ведутся переговоры по строительству ВСМ в сторону Минска, дальше в сторону Воронежа, юга России", - отметил Собянин.
Мэр рассказал, что большое внимание Москва уделяет развитию Центрального транспортного узла, поскольку это важно для развития экономики в целом и для всех граждан.
"Диаметры сегодня мы продляем до следующих регионов, которые находятся в периметре Московской области, это еще около 10 миллионов человек, которые получат дополнительную транспортную возможность", - сказал он.
Собянин добавил, что сегодня Москва является мировым лидером по динамике развития городского транспорта и с большим удовольствием делится с регионами своими наработками.
 
РОССИЯБизнесМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГНИЖНИЙ НОВГОРОДСергей СобянинЕдиная РоссияГосдума"Веди"
 
 
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