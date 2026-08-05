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ВТБ выделил 2,7 миллиарда рублей на строительство ЖК в Симферополе
ВТБ выделил 2,7 миллиарда рублей на строительство ЖК в Симферополе - 05.08.2026, ПРАЙМ
ВТБ выделил 2,7 миллиарда рублей на строительство ЖК в Симферополе
ВТБ открыл кредитную линию специализированному застройщику "Морская роса" (входит в группу "Монолит") в 2,7 миллиарда рублей для строительства жилого комплекса... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T11:52+0300
2026-08-05T11:52+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. ВТБ открыл кредитную линию специализированному застройщику "Морская роса" (входит в группу "Монолит") в 2,7 миллиарда рублей для строительства жилого комплекса в северной части Симферополя в Крыму, сообщила пресс-служба банка. Как указывается в сообщении, речь идет о ЖК "Розмарин" общей площадью 29 тысяч квадратных метров. Он станет частью проекта комплексного освоения территории "Крымская роза" и будет состоять из девяти секций переменной этажности. Завершить строительство планируется во втором квартале 2029 года. "Монолит", согласно данным ЕРЗ, занимает пятое место среди застройщиков Крыма по объему текущего строительства с результатом более 202 тысяч квадратных метров на 1 августа.
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недвижимость, финансы, банки, крым, симферополь, втб
Недвижимость, Финансы, Банки, КРЫМ, СИМФЕРОПОЛЬ, ВТБ
ВТБ выделил 2,7 миллиарда рублей на строительство ЖК в Симферополе
ВТБ выделил 2,7 миллиарда рублей на строительство ЖК "Розмарин" в Симферополе
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. ВТБ открыл кредитную линию специализированному застройщику "Морская роса" (входит в группу "Монолит") в 2,7 миллиарда рублей для строительства жилого комплекса в северной части Симферополя в Крыму, сообщила пресс-служба банка.
Как указывается в сообщении, речь идет о ЖК "Розмарин" общей площадью 29 тысяч квадратных метров. Он станет частью проекта комплексного освоения территории "Крымская роза" и будет состоять из девяти секций переменной этажности. Завершить строительство планируется во втором квартале 2029 года.
"Монолит", согласно данным ЕРЗ, занимает пятое место среди застройщиков Крыма по объему текущего строительства с результатом более 202 тысяч квадратных метров на 1 августа.