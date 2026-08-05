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В Тульской области загорелся сортировочный центр Wildberries - 05.08.2026, ПРАЙМ
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В Тульской области загорелся сортировочный центр Wildberries
В Тульской области загорелся сортировочный центр Wildberries - 05.08.2026, ПРАЙМ
В Тульской области загорелся сортировочный центр Wildberries
БПЛА упал на территорию сортировочного центра Wildberries в Тульской области, возникло возгорание, пострадал один человек, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T08:06+0300
2026-08-05T08:06+0300
происшествия
бизнес
россия
тульская область
wildberries
пожар
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. БПЛА упал на территорию сортировочного центра Wildberries в Тульской области, возникло возгорание, пострадал один человек, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. "Сегодня ночью наш регион вновь стал целью украинских беспилотников... произошло падение БПЛА на территорию сортировочного центра Wildberries с последующим его возгоранием", - написал он в канале на платформе "Макс". Миляев отметил, что на месте работают оперативные службы, пожарные расчеты ликвидируют возгорание. Губернатор уточнил, что, по предварительной информации, погибших нет, ранения получил один человек, ему оказывается медицинская помощь."Прием текущих поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале.Кроме того, согласно сообщению, на объекте была проведена заблаговременная эвакуация.
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Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, Тульская область, Wildberries, пожар
08:06 05.08.2026
 
В Тульской области загорелся сортировочный центр Wildberries

Миляев: сортировочный центр Wildberries в Тульской области загорелся после атаки БПЛА

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. БПЛА упал на территорию сортировочного центра Wildberries в Тульской области, возникло возгорание, пострадал один человек, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"Сегодня ночью наш регион вновь стал целью украинских беспилотников... произошло падение БПЛА на территорию сортировочного центра Wildberries с последующим его возгоранием", - написал он в канале на платформе "Макс".
Миляев отметил, что на месте работают оперативные службы, пожарные расчеты ликвидируют возгорание.
Губернатор уточнил, что, по предварительной информации, погибших нет, ранения получил один человек, ему оказывается медицинская помощь.
"Прием текущих поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале.
Кроме того, согласно сообщению, на объекте была проведена заблаговременная эвакуация.
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