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В Тульской области загорелся сортировочный центр Wildberries

В Тульской области загорелся сортировочный центр Wildberries - 05.08.2026, ПРАЙМ

В Тульской области загорелся сортировочный центр Wildberries

БПЛА упал на территорию сортировочного центра Wildberries в Тульской области, возникло возгорание, пострадал один человек, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T08:06+0300

2026-08-05T08:06+0300

2026-08-05T08:06+0300

происшествия

бизнес

россия

тульская область

wildberries

пожар

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. БПЛА упал на территорию сортировочного центра Wildberries в Тульской области, возникло возгорание, пострадал один человек, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. "Сегодня ночью наш регион вновь стал целью украинских беспилотников... произошло падение БПЛА на территорию сортировочного центра Wildberries с последующим его возгоранием", - написал он в канале на платформе "Макс". Миляев отметил, что на месте работают оперативные службы, пожарные расчеты ликвидируют возгорание. Губернатор уточнил, что, по предварительной информации, погибших нет, ранения получил один человек, ему оказывается медицинская помощь."Прием текущих поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале.Кроме того, согласно сообщению, на объекте была проведена заблаговременная эвакуация.

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тульская область

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бизнес, россия, тульская область, wildberries, пожар