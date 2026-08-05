https://1prime.ru/20260805/wildberries-872039538.html
Пожар в сортировочном центре Wildberries под Тулой локализовали
Пожар в сортировочном центре Wildberries под Тулой локализовали - 05.08.2026, ПРАЙМ
Пожар в сортировочном центре Wildberries под Тулой локализовали
Пожар в сортировочном центре Wildberries в Алексине Тульской области локализован, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T11:21+0300
2026-08-05T11:21+0300
2026-08-05T11:27+0300
происшествия
россия
тульская область
wildberries
ск рф
пожар
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1a/865960828_0:132:1967:1238_1920x0_80_0_0_09ef9464b86d96b5b858141180fde1ef.jpg
ТУЛА, 5 авг – ПРАЙМ. Пожар в сортировочном центре Wildberries в Алексине Тульской области локализован, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.В среду утром глава Тульской области заявил, что БПЛА упал на территорию сортировочного центра Wildberries в регионе, возникло возгорание, пострадал один человек. В пресс-службе компании объявили об ограничении приема текущих поставок в сортировочный центр. По данным официального представителя СК РФ Светланы Петренко, возбуждено уголовное дело о теракте (статья 205 УК РФ)."О ситуации в сортировочном центре Wildberries... … В настоящее время пожар локализован, идет проливка конструкций", - написал Миляев в своем аккаунте в мессенджере "Макс".Он добавил, что экологическая ситуация находится на контроле. Превышения вредных веществ в воздухе не выявлено.
тульская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1a/865960828_69:0:1896:1370_1920x0_80_0_0_3eb9779340e64d02832cac4da8a1e0f2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, тульская область, wildberries, ск рф, пожар
Происшествия, РОССИЯ, Тульская область, Wildberries, СК РФ, пожар
Пожар в сортировочном центре Wildberries под Тулой локализовали
Миляев: пожар в сортировочном центре Wildberries в Алексине Тульской области локализовали
ТУЛА, 5 авг – ПРАЙМ. Пожар в сортировочном центре Wildberries в Алексине Тульской области локализован, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
В среду утром глава Тульской области
заявил, что БПЛА упал на территорию сортировочного центра Wildberries
в регионе, возникло возгорание, пострадал один человек. В пресс-службе компании объявили об ограничении приема текущих поставок в сортировочный центр. По данным официального представителя СК
РФ Светланы Петренко, возбуждено уголовное дело о теракте (статья 205 УК РФ).
"О ситуации в сортировочном центре Wildberries... … В настоящее время пожар локализован, идет проливка конструкций", - написал Миляев в своем аккаунте в мессенджере "Макс".
Он добавил, что экологическая ситуация находится на контроле. Превышения вредных веществ в воздухе не выявлено.