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Пожар в сортировочном центре Wildberries под Тулой локализовали - 05.08.2026, ПРАЙМ
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Пожар в сортировочном центре Wildberries под Тулой локализовали
Пожар в сортировочном центре Wildberries под Тулой локализовали - 05.08.2026, ПРАЙМ
Пожар в сортировочном центре Wildberries под Тулой локализовали
Пожар в сортировочном центре Wildberries в Алексине Тульской области локализован, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T11:21+0300
2026-08-05T11:27+0300
происшествия
россия
тульская область
wildberries
ск рф
пожар
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ТУЛА, 5 авг – ПРАЙМ. Пожар в сортировочном центре Wildberries в Алексине Тульской области локализован, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.В среду утром глава Тульской области заявил, что БПЛА упал на территорию сортировочного центра Wildberries в регионе, возникло возгорание, пострадал один человек. В пресс-службе компании объявили об ограничении приема текущих поставок в сортировочный центр. По данным официального представителя СК РФ Светланы Петренко, возбуждено уголовное дело о теракте (статья 205 УК РФ)."О ситуации в сортировочном центре Wildberries... … В настоящее время пожар локализован, идет проливка конструкций", - написал Миляев в своем аккаунте в мессенджере "Макс".Он добавил, что экологическая ситуация находится на контроле. Превышения вредных веществ в воздухе не выявлено.
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россия, тульская область, wildberries, ск рф, пожар
Происшествия, РОССИЯ, Тульская область, Wildberries, СК РФ, пожар
11:21 05.08.2026 (обновлено: 11:27 05.08.2026)
 
Пожар в сортировочном центре Wildberries под Тулой локализовали

Миляев: пожар в сортировочном центре Wildberries в Алексине Тульской области локализовали

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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ТУЛА, 5 авг – ПРАЙМ. Пожар в сортировочном центре Wildberries в Алексине Тульской области локализован, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
В среду утром глава Тульской области заявил, что БПЛА упал на территорию сортировочного центра Wildberries в регионе, возникло возгорание, пострадал один человек. В пресс-службе компании объявили об ограничении приема текущих поставок в сортировочный центр. По данным официального представителя СК РФ Светланы Петренко, возбуждено уголовное дело о теракте (статья 205 УК РФ).
"О ситуации в сортировочном центре Wildberries... … В настоящее время пожар локализован, идет проливка конструкций", - написал Миляев в своем аккаунте в мессенджере "Макс".
Он добавил, что экологическая ситуация находится на контроле. Превышения вредных веществ в воздухе не выявлено.
 
ПроисшествияРОССИЯТульская областьWildberriesСК РФпожар
 
 
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