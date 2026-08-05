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Пожар в сортировочном центре Wildberries под Тулой локализовали

Пожар в сортировочном центре Wildberries под Тулой локализовали - 05.08.2026, ПРАЙМ

Пожар в сортировочном центре Wildberries под Тулой локализовали

Пожар в сортировочном центре Wildberries в Алексине Тульской области локализован, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T11:21+0300

2026-08-05T11:21+0300

2026-08-05T11:27+0300

происшествия

россия

тульская область

wildberries

ск рф

пожар

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ТУЛА, 5 авг – ПРАЙМ. Пожар в сортировочном центре Wildberries в Алексине Тульской области локализован, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.В среду утром глава Тульской области заявил, что БПЛА упал на территорию сортировочного центра Wildberries в регионе, возникло возгорание, пострадал один человек. В пресс-службе компании объявили об ограничении приема текущих поставок в сортировочный центр. По данным официального представителя СК РФ Светланы Петренко, возбуждено уголовное дело о теракте (статья 205 УК РФ)."О ситуации в сортировочном центре Wildberries... … В настоящее время пожар локализован, идет проливка конструкций", - написал Миляев в своем аккаунте в мессенджере "Макс".Он добавил, что экологическая ситуация находится на контроле. Превышения вредных веществ в воздухе не выявлено.

тульская область

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