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Курс юаня на Мосбирже снизился до 11,91 рубля
Курс юаня на Мосбирже снизился до 11,91 рубля - 05.08.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже снизился до 11,91 рубля
Курс китайской валюты снижается в начале торгов среды на 4 копейки - до 11,91 рубля, следует из данных Московской биржи. | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T10:04+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты снижается в начале торгов среды на 4 копейки - до 11,91 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" по состоянию на 10.01 мск понижается на 4 копейки относительно предыдущего закрытия - до 11,91 рубля.
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рынок, юань, рубль, торги, валюта, курсы валют, россия, мосбиржа
Экономика, Рынок, юань, рубль, Торги, валюта, Курсы валют, РОССИЯ, Мосбиржа
Курс юаня на Мосбирже снизился до 11,91 рубля
Курс юаня в начале торгов на Мосбирже снизился на четыре копейки, до 11,91 рубля