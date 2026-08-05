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Задолженность на розничном рынке электроэнергии и мощности выросла на 3%

Задолженность на розничном рынке электроэнергии и мощности выросла на 3% - 05.08.2026, ПРАЙМ

Задолженность на розничном рынке электроэнергии и мощности выросла на 3%

Задолженность на розничном рынке электроэнергии и мощности в России увеличилась на 11,1 миллиарда рублей за первое полугодие, до 425,7 миллиарда рублей, то есть | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T16:28+0300

2026-08-05T16:28+0300

2026-08-05T16:31+0300

энергетика

россия

экономика

центральный федеральный округ

"совет рынка"

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Задолженность на розничном рынке электроэнергии и мощности в России увеличилась на 11,1 миллиарда рублей за первое полугодие, до 425,7 миллиарда рублей, то есть примерно на 3%, следует из слов члена правления - первого зампреда правления Центра финансовых расчетов (ЦФР, структуры "Совета рынка", объединяющего участников оптового рынка электроэнергии и мощности) Дмитрия Чернова. "Прирост задолженности на розничном рынке за первое полугодие составил 11,1 миллиарда рублей, и по состоянию на 1 июля мы вышли на уровень задолженности на розничном рынке 425,7 миллиарда рублей", - сказал он. При этом, согласно его презентации, на начало года показатель составлял 414,6 миллиарда рублей, то есть прирост составил около 3%. В региональном разрезе потребители улучшили расчеты на розничном рынке в годовом выражении в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах. Покупатели Северо-Западного федерального округа сохранили уровень расчетов прошлого года на уровне 101,1%. Ухудшили показатели потребители Дальневосточного, Южного, Северо-Кавказского и Центрального федеральных округов. Самый высокий прирост задолженности с начала года был зафиксирован в Центральном федеральном округе - 22,7 миллиарда рублей, а самый низкий - в Северо-Западном - 2,658 миллиарда рублей.

центральный федеральный округ

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россия, центральный федеральный округ, "совет рынка"