https://1prime.ru/20260805/zadolzhennost-872054420.html
Задолженность на розничном рынке электроэнергии и мощности выросла на 3%
Задолженность на розничном рынке электроэнергии и мощности выросла на 3% - 05.08.2026, ПРАЙМ
Задолженность на розничном рынке электроэнергии и мощности выросла на 3%
Задолженность на розничном рынке электроэнергии и мощности в России увеличилась на 11,1 миллиарда рублей за первое полугодие, до 425,7 миллиарда рублей, то есть | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T16:28+0300
2026-08-05T16:28+0300
2026-08-05T16:31+0300
энергетика
россия
экономика
центральный федеральный округ
"совет рынка"
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Задолженность на розничном рынке электроэнергии и мощности в России увеличилась на 11,1 миллиарда рублей за первое полугодие, до 425,7 миллиарда рублей, то есть примерно на 3%, следует из слов члена правления - первого зампреда правления Центра финансовых расчетов (ЦФР, структуры "Совета рынка", объединяющего участников оптового рынка электроэнергии и мощности) Дмитрия Чернова. "Прирост задолженности на розничном рынке за первое полугодие составил 11,1 миллиарда рублей, и по состоянию на 1 июля мы вышли на уровень задолженности на розничном рынке 425,7 миллиарда рублей", - сказал он. При этом, согласно его презентации, на начало года показатель составлял 414,6 миллиарда рублей, то есть прирост составил около 3%. В региональном разрезе потребители улучшили расчеты на розничном рынке в годовом выражении в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах. Покупатели Северо-Западного федерального округа сохранили уровень расчетов прошлого года на уровне 101,1%. Ухудшили показатели потребители Дальневосточного, Южного, Северо-Кавказского и Центрального федеральных округов. Самый высокий прирост задолженности с начала года был зафиксирован в Центральном федеральном округе - 22,7 миллиарда рублей, а самый низкий - в Северо-Западном - 2,658 миллиарда рублей.
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россия, центральный федеральный округ, "совет рынка"
Энергетика, РОССИЯ, Экономика, Центральный федеральный округ, "Совет рынка"
Задолженность на розничном рынке электроэнергии и мощности выросла на 3%
Задолженность на розничном рынке электроэнергии и мощности в России выросла на 3%
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Задолженность на розничном рынке электроэнергии и мощности в России увеличилась на 11,1 миллиарда рублей за первое полугодие, до 425,7 миллиарда рублей, то есть примерно на 3%, следует из слов члена правления - первого зампреда правления Центра финансовых расчетов (ЦФР, структуры "Совета рынка", объединяющего участников оптового рынка электроэнергии и мощности) Дмитрия Чернова.
"Прирост задолженности на розничном рынке за первое полугодие составил 11,1 миллиарда рублей, и по состоянию на 1 июля мы вышли на уровень задолженности на розничном рынке 425,7 миллиарда рублей", - сказал он.
При этом, согласно его презентации, на начало года показатель составлял 414,6 миллиарда рублей, то есть прирост составил около 3%.
В региональном разрезе потребители улучшили расчеты на розничном рынке в годовом выражении в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах. Покупатели Северо-Западного федерального округа сохранили уровень расчетов прошлого года на уровне 101,1%. Ухудшили показатели потребители Дальневосточного, Южного, Северо-Кавказского и Центрального федеральных округов
.
Самый высокий прирост задолженности с начала года был зафиксирован в Центральном федеральном округе - 22,7 миллиарда рублей, а самый низкий - в Северо-Западном - 2,658 миллиарда рублей.