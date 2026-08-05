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Цена на золото поднялась выше 4200 долларов
Цена на золото поднялась выше 4200 долларов - 05.08.2026, ПРАЙМ
Цена на золото поднялась выше 4200 долларов
Биржевая цена на золото растет более чем на 1%, и показатель впервые почти за месяц поднялся выше 4200 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T08:35+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото растет более чем на 1%, и показатель впервые почти за месяц поднялся выше 4200 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 8.28 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex подскакивает на 44,3 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,07%, - до 4196,9 доллара за тройскую унцию, а минутами ранее показатель достигал 4200,22 пункта, впервые с 6 июля находясь выше отметки в 4200 долларов.
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рынок, comex, золото
Экономика, Рынок, Comex, золото
Цена на золото поднялась выше 4200 долларов
Биржевая цена на золото поднялась выше 4200 долларов за тройскую унцию впервые с 6 июля