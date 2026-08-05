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Золото превысило 4300 долларов за унцию
Золото превысило 4300 долларов за унцию - 05.08.2026, ПРАЙМ
Золото превысило 4300 долларов за унцию
Биржевая цена на золото в среду ускорила рост до 3,5%, показатель впервые с середины июня превысил 4300 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T17:36+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото в среду ускорила рост до 3,5%, показатель впервые с середины июня превысил 4300 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 17.30 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex подскакивала на 145,85 доллара, или на 3,48%, - до 4298,45 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель впервые с 18 июня поднимался выше отметки в 4300 долларов.
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ПРАЙМ
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рынок, торги, comex
Золото превысило 4300 долларов за унцию
Золото впервые с середины июня превысило 4300 долларов за тройскую унцию