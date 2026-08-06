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Алмазы в мире начали дорожать, заявили в "Алросе"
Алмазы в мире начали дорожать, заявили в "Алросе" - 06.08.2026, ПРАЙМ
Алмазы в мире начали дорожать, заявили в "Алросе"
Цены на крупные алмазы в мире начали расти еще в начале текущего года, а сейчас дорожают и камни поменьше, заявили РИА Новости в пресс-службе "Алросы". | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T09:16+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Цены на крупные алмазы в мире начали расти еще в начале текущего года, а сейчас дорожают и камни поменьше, заявили РИА Новости в пресс-службе "Алросы". "В части крупноразмерной продукции рост цен начался еще в начале текущего года. Вслед за этим ожидаемо начинают восстанавливаться цены на средние и мелкие бриллианты - камни 0,3-0,5 карат демонстрируют еженедельный рост. Подходит к концу очередной рыночный цикл, и цены ожидаемо начинают восстанавливаться", - прокомментировали в компании индекс цен в июле. В "Алросе" отметили, что именно спрос на ювелирные украшения является определяющим для всех остальных участников товарной цепочки. "Продажи ювелирных украшений - главным образом дорогих украшений с природными бриллиантами - практически на всех ключевых рынках в течение года растут высокими темпами, о чем свидетельствуют отчеты крупных публичных ритейлеров, а среднегодовые темпы роста мирового рынка люксовых товаров в ближайшие годы оцениваются на уровне 4-7%", - полагают в компании. Спрос на бриллианты в мире будет расти по мере увеличения числа миллионеров, заявил в сентябре прошлого года в интервью РИА Новости генеральный директор "Алросы" Павел Маринычев. Тогда он отметил, что основные покупатели бриллиантов - потребители люкса, а это один из самых быстрорастущих сегментов мировой экономики, который удваивается каждые 10 лет.
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промышленность, алроса
Экономика, Промышленность, Алроса
Алмазы в мире начали дорожать, заявили в "Алросе"
"Алроса": цены на крупные алмазы в мире начали расти в начале 2026 года
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Цены на крупные алмазы в мире начали расти еще в начале текущего года, а сейчас дорожают и камни поменьше, заявили РИА Новости в пресс-службе "Алросы".
"В части крупноразмерной продукции рост цен начался еще в начале текущего года. Вслед за этим ожидаемо начинают восстанавливаться цены на средние и мелкие бриллианты - камни 0,3-0,5 карат демонстрируют еженедельный рост. Подходит к концу очередной рыночный цикл, и цены ожидаемо начинают восстанавливаться", - прокомментировали в компании индекс цен в июле.
В "Алросе" отметили, что именно спрос на ювелирные украшения является определяющим для всех остальных участников товарной цепочки.
"Продажи ювелирных украшений - главным образом дорогих украшений с природными бриллиантами - практически на всех ключевых рынках в течение года растут высокими темпами, о чем свидетельствуют отчеты крупных публичных ритейлеров, а среднегодовые темпы роста мирового рынка люксовых товаров в ближайшие годы оцениваются на уровне 4-7%", - полагают в компании.
Спрос на бриллианты в мире будет расти по мере увеличения числа миллионеров, заявил в сентябре прошлого года в интервью РИА Новости генеральный директор "Алросы" Павел Маринычев. Тогда он отметил, что основные покупатели бриллиантов - потребители люкса, а это один из самых быстрорастущих сегментов мировой экономики, который удваивается каждые 10 лет.