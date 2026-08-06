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Мировая добыча алмазов упадет до минимума за 40 лет, заявили в "Алросе"
Мировая добыча алмазов упадет до минимума за 40 лет, заявили в "Алросе" - 06.08.2026, ПРАЙМ
Мировая добыча алмазов упадет до минимума за 40 лет, заявили в "Алросе"
Добыча алмазов в мире в 2026 году сократится до минимума за последние 40 лет и составит 90-95 миллионов карат, заявили РИА Новости в пресс-службе "Алросы". | 06.08.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Добыча алмазов в мире в 2026 году сократится до минимума за последние 40 лет и составит 90-95 миллионов карат, заявили РИА Новости в пресс-службе "Алросы". "Объемы мировой алмазодобычи снижаются уже несколько лет подряд и в этом году будут на рекордно низком уровне за последние сорок лет - 90-95 миллионов карат", - сказали в компании. В конце мая начальник управления корпоративных финансов "Алросы" Сергей Тахиев заявил, что компания ожидает мировую добычу алмазов в 2026 году на уровне 95 миллионов карат на фоне истощения месторождений. Мировая добыча в прошлом году сократилась на 8,4%, до 98,825 миллиона карат, следует из расчетов РИА Новости по материалам Кимберлийского процесса. Россия по итогам 2025 года добыла 31,5 миллиона карат алмазов - на 15,6% меньше, чем годом ранее, сохранив за собой первое место в мире по их добыче.
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промышленность, мировая экономика, алроса, алмазы
Промышленность, Мировая экономика, Алроса, алмазы
Мировая добыча алмазов упадет до минимума за 40 лет, заявили в "Алросе"
"Алроса": мировая добыча алмазов в 2026 году упадет до минимума за 40 лет
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Добыча алмазов в мире в 2026 году сократится до минимума за последние 40 лет и составит 90-95 миллионов карат, заявили РИА Новости в пресс-службе "Алросы".
"Объемы мировой алмазодобычи снижаются уже несколько лет подряд и в этом году будут на рекордно низком уровне за последние сорок лет - 90-95 миллионов карат", - сказали в компании.
В конце мая начальник управления корпоративных финансов "Алросы
" Сергей Тахиев заявил, что компания ожидает мировую добычу алмазов в 2026 году на уровне 95 миллионов карат на фоне истощения месторождений.
Мировая добыча в прошлом году сократилась на 8,4%, до 98,825 миллиона карат, следует из расчетов РИА Новости по материалам Кимберлийского процесса. Россия по итогам 2025 года добыла 31,5 миллиона карат алмазов - на 15,6% меньше, чем годом ранее, сохранив за собой первое место в мире по их добыче.
Мировые цены на алмазы впервые снизились за полтора года