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В "Алросе" заявили о рисках дефицита алмазов в мире

В "Алросе" заявили о рисках дефицита алмазов в мире - 06.08.2026, ПРАЙМ

В "Алросе" заявили о рисках дефицита алмазов в мире

Мировой рынок алмазов все больше сдвигается в сторону дефицита, поскольку запасы у индийских огранщиков сокращаются, рассказали РИА Новости в пресс-службе... | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T08:51+0300

2026-08-06T08:51+0300

2026-08-06T08:52+0300

алроса

алмазы

мировая экономика

промышленность

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Мировой рынок алмазов все больше сдвигается в сторону дефицита, поскольку запасы у индийских огранщиков сокращаются, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Алросы". "Запасы в индийском ограночном сегменте, которые после окончания пандемии находились на высоком уровне и оказывали давление на цены, сокращаются. Таким образом, баланс спроса и предложения все больше сдвигается в сторону дефицита предложения алмазов", - рассказали в компании. Мировой алмазный рынок начинает постепенно восстанавливаться, говорили РИА Новости в "Алросе" в начале июня. В этом году компания прогнозирует добычу алмазов на уровне 26 миллионов каратов по сравнению с 29,8 миллиона каратов в 2025 году. А в апреле начальник управления корпоративных финансов "Алросы" рассказал агентству, что запасы алмазов и бриллиантов у огранщиков и продавцов падают на 15-20 миллионов каратов в год, в конце 2026 года на рынке возможен дефицит камней.

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алроса, алмазы, мировая экономика, промышленность