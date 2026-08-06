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В "Алросе" заявили о рисках дефицита алмазов в мире
В "Алросе" заявили о рисках дефицита алмазов в мире - 06.08.2026, ПРАЙМ
В "Алросе" заявили о рисках дефицита алмазов в мире
Мировой рынок алмазов все больше сдвигается в сторону дефицита, поскольку запасы у индийских огранщиков сокращаются, рассказали РИА Новости в пресс-службе... | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T08:51+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Мировой рынок алмазов все больше сдвигается в сторону дефицита, поскольку запасы у индийских огранщиков сокращаются, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Алросы". "Запасы в индийском ограночном сегменте, которые после окончания пандемии находились на высоком уровне и оказывали давление на цены, сокращаются. Таким образом, баланс спроса и предложения все больше сдвигается в сторону дефицита предложения алмазов", - рассказали в компании. Мировой алмазный рынок начинает постепенно восстанавливаться, говорили РИА Новости в "Алросе" в начале июня. В этом году компания прогнозирует добычу алмазов на уровне 26 миллионов каратов по сравнению с 29,8 миллиона каратов в 2025 году. А в апреле начальник управления корпоративных финансов "Алросы" рассказал агентству, что запасы алмазов и бриллиантов у огранщиков и продавцов падают на 15-20 миллионов каратов в год, в конце 2026 года на рынке возможен дефицит камней.
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алроса, алмазы, мировая экономика, промышленность
Алроса, алмазы, Мировая экономика, Промышленность
В "Алросе" заявили о рисках дефицита алмазов в мире
"Алроса": мировой рынок алмазов все больше сдвигается в сторону дефицита
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Мировой рынок алмазов все больше сдвигается в сторону дефицита, поскольку запасы у индийских огранщиков сокращаются, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Алросы".
"Запасы в индийском ограночном сегменте, которые после окончания пандемии находились на высоком уровне и оказывали давление на цены, сокращаются. Таким образом, баланс спроса и предложения все больше сдвигается в сторону дефицита предложения алмазов", - рассказали в компании.
Мировой алмазный рынок начинает постепенно восстанавливаться, говорили РИА Новости в "Алросе
" в начале июня. В этом году компания прогнозирует добычу алмазов на уровне 26 миллионов каратов по сравнению с 29,8 миллиона каратов в 2025 году.
А в апреле начальник управления корпоративных финансов "Алросы" рассказал агентству, что запасы алмазов и бриллиантов у огранщиков и продавцов падают на 15-20 миллионов каратов в год, в конце 2026 года на рынке возможен дефицит камней.