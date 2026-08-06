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В России с осени изменятся билеты на общественный транспорт

В России с осени изменятся билеты на общественный транспорт - 06.08.2026, ПРАЙМ

В России с осени изменятся билеты на общественный транспорт

Билеты на проезд в общественном транспорте в России с 1 сентября получат стандартизированное оформление и должны будут содержать определенный перечень... | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T08:10+0300

2026-08-06T08:10+0300

2026-08-06T08:10+0300

транспорт

россия

общество

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Билеты на проезд в общественном транспорте в России с 1 сентября получат стандартизированное оформление и должны будут содержать определенный перечень информации, рассказала РИА Новости член общественного совета при Минтрансе Кира Доросева. "С 1 сентября 2026 года в России вступают в силу изменения в приказ Минтранса, которые стандартизируют транспортные билеты и сопутствующие документы. Отмечу, что речь здесь не про "красивый дизайн", а про юридическую ясность и защиту прав пассажира", - рассказала она. Так, во всех билетах на городской автомобильный и наземный электрический транспорт необходимо будет отражать реквизиты самого билета, багажной квитанции, квитанции на ручную кладь, а также заказа-наряда для перевозок по заказу. "Это означает, что документ должен однозначно подтверждать факт покупки услуги и ключевые условия перевозки: кто, куда и на каких условиях едет, что включено в стоимость, какие правила действуют для багажа и ручной клади", - пояснила Доросева. По ее словам, это поможет сократить число "серых" билетов и поможет пассажирам проще доказывать факт покупки и, при необходимости, предъявлять претензии. "Для нас принципиально, чтобы изменения работали в пользу пассажира: понятные документы, единые требования и меньше поводов для конфликтов - это прямое повышение качества транспортной услуги", - резюмировала член Общественного совета при Минтрансе.

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транспорт, россия, общество