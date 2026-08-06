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Британия расширила список антироссийских санкций
Британия расширила список антироссийских санкций - 06.08.2026, ПРАЙМ
Британия расширила список антироссийских санкций
Великобритания расширила список антироссийских санкций на 19 позиций, в него попали в том числе шесть танкеров и несколько банков, включая "Озон банк", сообщил... | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T11:54+0300
2026-08-06T11:54+0300
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ЛОНДОН, 6 авг - ПРАЙМ. Великобритания расширила список антироссийских санкций на 19 позиций, в него попали в том числе шесть танкеров и несколько банков, включая "Озон банк", сообщил британский Минфин. "Было добавлено 13 новых позиций и шесть новых конкретизаций в рамках режима санкций против России", - сообщил минфин. Как следует из документа, опубликованного ведомством, в санкционный список внесли банки "Озон банк", "Центр-инвест", "Реалист банк", "Банк Ставр", "Телепорт банк" и государственный Росэксимбанк, а также шесть танкеров под флагами России, Индии, Сан-Марино, Барбадоса, Палау и несколько компаний. В Москве неоднократно заявляли, что санкционное давление не достигло поставленных Западом целей. Президент России Владимир Путин называл политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией западных стран, отмечая, что санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике.
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россия, мировая экономика, великобритания, санкции против рф
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, санкции против РФ
Британия расширила список антироссийских санкций
Британия расширила список антироссийских санкций на 19 позиций, включив "Озон банк"
ЛОНДОН, 6 авг - ПРАЙМ. Великобритания расширила список антироссийских санкций на 19 позиций, в него попали в том числе шесть танкеров и несколько банков, включая "Озон банк", сообщил британский Минфин.
"Было добавлено 13 новых позиций и шесть новых конкретизаций в рамках режима санкций против России", - сообщил минфин.
Как следует из документа, опубликованного ведомством, в санкционный список внесли банки "Озон банк", "Центр-инвест", "Реалист банк", "Банк Ставр", "Телепорт банк" и государственный Росэксимбанк, а также шесть танкеров под флагами России, Индии, Сан-Марино, Барбадоса, Палау и несколько компаний.
В Москве неоднократно заявляли, что санкционное давление не достигло поставленных Западом
целей. Президент России Владимир Путин
называл политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией западных стран, отмечая, что санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике.