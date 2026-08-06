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Британия расширила список антироссийских санкций

Британия расширила список антироссийских санкций - 06.08.2026, ПРАЙМ

Британия расширила список антироссийских санкций

Великобритания расширила список антироссийских санкций на 19 позиций, в него попали в том числе шесть танкеров и несколько банков, включая "Озон банк", сообщил... | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T11:54+0300

2026-08-06T11:54+0300

2026-08-06T12:00+0300

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ЛОНДОН, 6 авг - ПРАЙМ. Великобритания расширила список антироссийских санкций на 19 позиций, в него попали в том числе шесть танкеров и несколько банков, включая "Озон банк", сообщил британский Минфин. "Было добавлено 13 новых позиций и шесть новых конкретизаций в рамках режима санкций против России", - сообщил минфин. Как следует из документа, опубликованного ведомством, в санкционный список внесли банки "Озон банк", "Центр-инвест", "Реалист банк", "Банк Ставр", "Телепорт банк" и государственный Росэксимбанк, а также шесть танкеров под флагами России, Индии, Сан-Марино, Барбадоса, Палау и несколько компаний. В Москве неоднократно заявляли, что санкционное давление не достигло поставленных Западом целей. Президент России Владимир Путин называл политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией западных стран, отмечая, что санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике.

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россия, мировая экономика, великобритания, санкции против рф