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Эксперт рассказала, как распознать дипфейк - 06.08.2026, ПРАЙМ
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Эксперт рассказала, как распознать дипфейк
Эксперт рассказала, как распознать дипфейк - 06.08.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказала, как распознать дипфейк
Мошенники с помощью ИИ научились клонировать внешность, мимику и голос человека, однако дипфейк все еще можно распознать по некачественной прорисовке волос и... | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T09:57+0300
2026-08-06T09:57+0300
общество
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Мошенники с помощью ИИ научились клонировать внешность, мимику и голос человека, однако дипфейк все еще можно распознать по некачественной прорисовке волос и нарушению законов физики при движении сгенерированных людей, рассказала РИА Новости эксперт по безопасности ИИ UserGate Светлана Газизова. "Мошенники клонируют внешность, мимику и голос родственника или руководителя за минуты. Но физика мягкого тела ИИ пока не подвластна. Генеративная модель пока не умеет считывать биомеханику волос. Она не решает уравнения движения мягкого тела для каждой пряди, а только статистически угадывает следующий кадр", - сообщила она. Так, по словам эксперта, если "волосы двигаются единым куском, будто приклеенным шлемом", то вероятность того, что это дипфейк, возрастает. Кроме того, Газизова рекомендует обращать внимание на физику вокруг лица. Так, при повороте головы волосы запаздывают и продолжают движение, серьги качаются, складки одежды меняются, блики на очках движутся согласованно со светом. Пользователям стоит внимательно относится и к сбоям во времени. "Замедлите ролик и посмотрите несколько секунд подряд: не плывут ли контур лица, линия волос, зубы, родинки, фон. Особенно показательны повороты в профиль, быстрые движения и моменты, когда лицо перекрывается рукой или предметом", - прокомментировала она. Эксперт также рекомендует следить за изображением и звуком: губы говорящего должны совпадать с его темпом речи, он должен делать естественные вздохи и паузы. Если у собеседника слишком ровный голос, странная интонация или одинаковый фоновый шум во всех паузах, то это повышает подозрение на наличие генерации. Помимо этого, Газизова отметила, что при подозрении на разговор с ИИ пользователь может нарушить сценарий живого звонка. "Попросите собеседника повернуться в профиль, провести рукой перед лицом, отойти от камеры или повторить случайную фразу. Неожиданное действие одновременно проверяет лицо, глубину сцены, перекрытия и способность реагировать в реальном времени", - добавила она. Однако эксперт предупредила, что ни один признак не дает стопроцентного ответа: реальное видео может выглядеть странно из-за сжатия или плохой связи, а качественный дипфейк - не показать дефектов. "Дипфейк больше не экзотика из новостей - это рабочий инструмент мошенника, и он уже стучится в ваши видеоконференции... Увидел видео, где тебе говорят перевести деньги или выдать доступ, - посмотри на волосы, серьги и складки одежды. Это как посмотреть по сторонам, прежде чем перейти дорогу", - закончила она.
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общество
Общество
09:57 06.08.2026
 
Эксперт рассказала, как распознать дипфейк

Эксперт UserGate Газизова: дипфейк можно распознать по некачественной прорисовке волос

© РИА Новости . Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Мошенники с помощью ИИ научились клонировать внешность, мимику и голос человека, однако дипфейк все еще можно распознать по некачественной прорисовке волос и нарушению законов физики при движении сгенерированных людей, рассказала РИА Новости эксперт по безопасности ИИ UserGate Светлана Газизова.
"Мошенники клонируют внешность, мимику и голос родственника или руководителя за минуты. Но физика мягкого тела ИИ пока не подвластна. Генеративная модель пока не умеет считывать биомеханику волос. Она не решает уравнения движения мягкого тела для каждой пряди, а только статистически угадывает следующий кадр", - сообщила она.
Так, по словам эксперта, если "волосы двигаются единым куском, будто приклеенным шлемом", то вероятность того, что это дипфейк, возрастает. Кроме того, Газизова рекомендует обращать внимание на физику вокруг лица. Так, при повороте головы волосы запаздывают и продолжают движение, серьги качаются, складки одежды меняются, блики на очках движутся согласованно со светом.
Пользователям стоит внимательно относится и к сбоям во времени. "Замедлите ролик и посмотрите несколько секунд подряд: не плывут ли контур лица, линия волос, зубы, родинки, фон. Особенно показательны повороты в профиль, быстрые движения и моменты, когда лицо перекрывается рукой или предметом", - прокомментировала она.
Эксперт также рекомендует следить за изображением и звуком: губы говорящего должны совпадать с его темпом речи, он должен делать естественные вздохи и паузы. Если у собеседника слишком ровный голос, странная интонация или одинаковый фоновый шум во всех паузах, то это повышает подозрение на наличие генерации.
Помимо этого, Газизова отметила, что при подозрении на разговор с ИИ пользователь может нарушить сценарий живого звонка. "Попросите собеседника повернуться в профиль, провести рукой перед лицом, отойти от камеры или повторить случайную фразу. Неожиданное действие одновременно проверяет лицо, глубину сцены, перекрытия и способность реагировать в реальном времени", - добавила она.
Однако эксперт предупредила, что ни один признак не дает стопроцентного ответа: реальное видео может выглядеть странно из-за сжатия или плохой связи, а качественный дипфейк - не показать дефектов.
"Дипфейк больше не экзотика из новостей - это рабочий инструмент мошенника, и он уже стучится в ваши видеоконференции... Увидел видео, где тебе говорят перевести деньги или выдать доступ, - посмотри на волосы, серьги и складки одежды. Это как посмотреть по сторонам, прежде чем перейти дорогу", - закончила она.
 
Общество
 
 
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