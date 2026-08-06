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Доля поездов в деловых поездках между Москвой и Петербургом выросла до 70% - 06.08.2026, ПРАЙМ
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Доля поездов в деловых поездках между Москвой и Петербургом выросла до 70%
Доля поездов в деловых поездках между Москвой и Петербургом выросла до 70% - 06.08.2026, ПРАЙМ
Доля поездов в деловых поездках между Москвой и Петербургом выросла до 70%
Доля поездов в структуре деловых поездок между Москвой и Санкт-Петербургом в первом полугодии выросла с 61% до 70%, выяснили аналитики компании "Аэроклуб",... | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T10:17+0300
2026-08-06T10:17+0300
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Доля поездов в структуре деловых поездок между Москвой и Санкт-Петербургом в первом полугодии выросла с 61% до 70%, выяснили аналитики компании "Аэроклуб", проанализировав спрос на авиа- и железнодорожные билеты для командированных сотрудников. "В первом полугодии 2026 года спрос деловых путешественников на железнодорожные поездки между Москвой и Санкт-Петербургом вырос на 11%, причем во втором квартале рост ускорился до 20%. Спрос на авиаперелеты за шесть месяцев сократился на 23%. В результате доля поездов в структуре деловых поездок между двумя столицами увеличилась с 61% до 70%", - говорится в исследовании, которое есть в распоряжении РИА Новости. В "Аэроклубе" отметили, что на скоростные поезда пришлось 87% железнодорожных билетов на маршруте Москва - Санкт-Петербург. Средняя стоимость поездки в сидячем вагоне в первом полугодии составила 7 тысяч рублей, авиабилета в эконом-классе в одну сторону - 8,4 тысячи рублей. При этом глубина бронирования железнодорожных билетов составила 16 дней, а авиабилетов - 10 дней до вылета. "Чаще всего между Москвой и Санкт-Петербургом в командировки отправлялись представители IT- и телеком-компаний, ритейла и FMCG (товары повседневного спроса - ред). В совокупности на эти три отрасли пришлось 60% всех поездок бизнес-туристов между двумя столицами против 55% годом ранее", - отметили в "Аэроклубе".
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бизнес, россия, москва, санкт-петербург
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10:17 06.08.2026
 
Доля поездов в деловых поездках между Москвой и Петербургом выросла до 70%

"Аэроклуб": доля поездов в деловой поездке между Москвой и Петербургом выросла до 70%

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Доля поездов в структуре деловых поездок между Москвой и Санкт-Петербургом в первом полугодии выросла с 61% до 70%, выяснили аналитики компании "Аэроклуб", проанализировав спрос на авиа- и железнодорожные билеты для командированных сотрудников.
"В первом полугодии 2026 года спрос деловых путешественников на железнодорожные поездки между Москвой и Санкт-Петербургом вырос на 11%, причем во втором квартале рост ускорился до 20%. Спрос на авиаперелеты за шесть месяцев сократился на 23%. В результате доля поездов в структуре деловых поездок между двумя столицами увеличилась с 61% до 70%", - говорится в исследовании, которое есть в распоряжении РИА Новости.
В "Аэроклубе" отметили, что на скоростные поезда пришлось 87% железнодорожных билетов на маршруте Москва - Санкт-Петербург. Средняя стоимость поездки в сидячем вагоне в первом полугодии составила 7 тысяч рублей, авиабилета в эконом-классе в одну сторону - 8,4 тысячи рублей. При этом глубина бронирования железнодорожных билетов составила 16 дней, а авиабилетов - 10 дней до вылета.
"Чаще всего между Москвой и Санкт-Петербургом в командировки отправлялись представители IT- и телеком-компаний, ритейла и FMCG (товары повседневного спроса - ред). В совокупности на эти три отрасли пришлось 60% всех поездок бизнес-туристов между двумя столицами против 55% годом ранее", - отметили в "Аэроклубе".
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 
 
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