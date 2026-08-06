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"Победа" начнет летать в Дубай из Уфы, Казани и Екатеринбурга
"Победа" начнет летать в Дубай из Уфы, Казани и Екатеринбурга - 06.08.2026, ПРАЙМ
"Победа" начнет летать в Дубай из Уфы, Казани и Екатеринбурга
"Победа" начнет осуществлять рейсы из Уфы, Казани и Екатеринбурга в Дубай с конца октября дважды в неделю, сообщила авиакомпания. | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T11:30+0300
2026-08-06T11:30+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. "Победа" начнет осуществлять рейсы из Уфы, Казани и Екатеринбурга в Дубай с конца октября дважды в неделю, сообщила авиакомпания. "Полететь в Дубай станет проще жителям Уфы, Казани и Екатеринбурга. Рейсы будут выполняться с конца октября дважды в неделю: с 25.10 летим из Уфы в Дубай и обратно; с 26.10 летим из Екатеринбурга в Дубай и обратно; с 27.10 летим из Казани в Дубай и обратно", - говорится в сообщении. В "Победе" добавили, что такой график будет актуален до конца зимнего расписания. Накануне авиакомпания сообщила о возобновлении рейсов в Объединенные Арабские Эмираты из Москвы и Махачкалы.
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"Победа" начнет летать в Дубай из Уфы, Казани и Екатеринбурга
Авиакомпания "Победа" начнет летать в Дубай из Уфы, Казани и Екатеринбурга с конца октября
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. "Победа" начнет осуществлять рейсы из Уфы, Казани и Екатеринбурга в Дубай с конца октября дважды в неделю, сообщила авиакомпания.
"Полететь в Дубай станет проще жителям Уфы, Казани и Екатеринбурга. Рейсы будут выполняться с конца октября дважды в неделю: с 25.10 летим из Уфы в Дубай и обратно; с 26.10 летим из Екатеринбурга в Дубай и обратно; с 27.10 летим из Казани в Дубай и обратно", - говорится в сообщении.
В "Победе" добавили, что такой график будет актуален до конца зимнего расписания.
Накануне авиакомпания сообщила о возобновлении рейсов в Объединенные Арабские Эмираты из Москвы и Махачкалы.