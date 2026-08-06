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Цены на электроэнергию в Эстонии зимой могут взлететь, заявили эксперты

Цены на электроэнергию в Эстонии зимой могут взлететь, заявили эксперты - 06.08.2026, ПРАЙМ

Цены на электроэнергию в Эстонии зимой могут взлететь, заявили эксперты

Цены на электроэнергию в Эстонии предстоящей зимой могут совершать неожиданные скачки из-за стоимости природного газа, неопределенности с поставками СПГ и... | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T11:09+0300

2026-08-06T11:09+0300

2026-08-06T11:14+0300

энергетика

газ

мировая экономика

эстония

европа

иран

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МОСКВА, 6 авг – ПРАЙМ. Цены на электроэнергию в Эстонии предстоящей зимой могут совершать неожиданные скачки из-за стоимости природного газа, неопределенности с поставками СПГ и обрушившейся на Европу жары, из-за которой снизился уровень гидроресурсов в северных странах, сообщили эстонские эксперты в сфере энергетики. "Газохранилища Европы сейчас заполнены не до конца, а с надежностью поставок сжиженного природного газа (СПГ) имеются проблемы. Все это влияет на цену газа, а высокая стоимость газа частично переносится и на цену электроэнергии", - рассказал руководитель отдела энергетической торговли Alexela Кальви Ныу в интервью телерадиокомпании ERR. Он отметил и второй проблемный момент – низкий уровень воды в гидрорезервуарах Северных стран, из-за чего, например, в июле цена на электричество держалась на более высоком уровне по сравнению с прошлым годом. "Если возможности производства гидроэнергии останутся более ограниченными, на рынке будет меньше дешевого электричества", - констатировал Ныу. "Эстония и вся Европа подходят к зиме в условиях, когда у ключевых компонентов стоимости электроэнергии больше предпосылок для роста, чем для снижения", - подтверждает опасения и руководитель бизнеса литовского энергетического концерна Ignitis в Эстонии Тимо Татар. По словам Татара, одним из фактором неопределенности стали подскочившие из-за конфликта в Иране цены на газ, а поскольку многие трейдеры рассчитывали и до сих пор рассчитывают на разрешение конфликта и падение цен, газохранилища перед осенне-зимним периодом заполнены меньше обычного. Ранее Эстония входила в общую с Россией энергетическую систему БРЭЛЛ, откуда получала электроэнергию по низким ценам. 8 февраля 2025 года Эстония вышла из энергокольца БРЭЛЛ и подключилась к континентальной европейской энергосистеме (ENTSO-E), что привело к росту цен на электроэнергию для потребителей.

эстония

европа

иран

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газ, мировая экономика, эстония, европа, иран