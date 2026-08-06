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ФАС признала ненадлежащей наружную рекламу "Фонбет ТВ" - 06.08.2026, ПРАЙМ
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ФАС признала ненадлежащей наружную рекламу "Фонбет ТВ"
ФАС признала ненадлежащей наружную рекламу "Фонбет ТВ" - 06.08.2026, ПРАЙМ
ФАС признала ненадлежащей наружную рекламу "Фонбет ТВ"
Федеральная антимонопольная служба признала ненадлежащей наружную рекламу компании "Фонбет ТВ" из-за нарушения законодательства, сообщила служба. | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T10:45+0300
2026-08-06T10:45+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба признала ненадлежащей наружную рекламу компании "Фонбет ТВ" из-за нарушения законодательства, сообщила служба. "ФАС признала рекламу компании "Фонбет ТВ" ненадлежащей. Служба установила, что в рекламной кампании Fonbet содержатся нарушения требований действующего законодательства", - говорится в сообщении. Так, в мае-июне 2026 года в Москве распространялась наружная реклама букмекерских услуг, в которой использовался образ футбольного тренера. Однако распространение рекламы таких услуг на наружных конструкциях и использование в ней образов людей противоречит действующему законодательству. ФАС выдала обязательное для исполнения предписание о прекращении распространения данной рекламы. "Служба рассмотрит вопрос о привлечении рекламодателя и рекламораспространителей к административной ответственности", - добавили в ведомстве.
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192
40
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бизнес, москва
Бизнес, МОСКВА
10:45 06.08.2026
 
ФАС признала ненадлежащей наружную рекламу "Фонбет ТВ"

ФАС признала ненадлежащей наружную рекламу компании "Фонбет ТВ"

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба признала ненадлежащей наружную рекламу компании "Фонбет ТВ" из-за нарушения законодательства, сообщила служба.
"ФАС признала рекламу компании "Фонбет ТВ" ненадлежащей. Служба установила, что в рекламной кампании Fonbet содержатся нарушения требований действующего законодательства", - говорится в сообщении.
Так, в мае-июне 2026 года в Москве распространялась наружная реклама букмекерских услуг, в которой использовался образ футбольного тренера. Однако распространение рекламы таких услуг на наружных конструкциях и использование в ней образов людей противоречит действующему законодательству.
ФАС выдала обязательное для исполнения предписание о прекращении распространения данной рекламы.
"Служба рассмотрит вопрос о привлечении рекламодателя и рекламораспространителей к административной ответственности", - добавили в ведомстве.
 
БизнесМОСКВА
 
 
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