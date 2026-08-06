https://1prime.ru/20260806/fas-872076273.html

ФАС признала ненадлежащей наружную рекламу "Фонбет ТВ"

ФАС признала ненадлежащей наружную рекламу "Фонбет ТВ" - 06.08.2026, ПРАЙМ

ФАС признала ненадлежащей наружную рекламу "Фонбет ТВ"

Федеральная антимонопольная служба признала ненадлежащей наружную рекламу компании "Фонбет ТВ" из-за нарушения законодательства, сообщила служба. | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T10:45+0300

2026-08-06T10:45+0300

2026-08-06T10:45+0300

бизнес

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872076273.jpg?1786002310

МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба признала ненадлежащей наружную рекламу компании "Фонбет ТВ" из-за нарушения законодательства, сообщила служба. "ФАС признала рекламу компании "Фонбет ТВ" ненадлежащей. Служба установила, что в рекламной кампании Fonbet содержатся нарушения требований действующего законодательства", - говорится в сообщении. Так, в мае-июне 2026 года в Москве распространялась наружная реклама букмекерских услуг, в которой использовался образ футбольного тренера. Однако распространение рекламы таких услуг на наружных конструкциях и использование в ней образов людей противоречит действующему законодательству. ФАС выдала обязательное для исполнения предписание о прекращении распространения данной рекламы. "Служба рассмотрит вопрос о привлечении рекламодателя и рекламораспространителей к административной ответственности", - добавили в ведомстве.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, москва