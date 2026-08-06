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Восток Финляндии вымирает без российских туристов, пишут СМИ
Восток Финляндии вымирает без российских туристов, пишут СМИ - 06.08.2026, ПРАЙМ
Восток Финляндии вымирает без российских туристов, пишут СМИ
Закрытие границы с Россией нанесло сокрушительный удар по восточным регионам Финляндии, где российские туристы годами составляли основу местной экономики, а их... | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T10:56+0300
2026-08-06T10:56+0300
2026-08-06T10:56+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Закрытие границы с Россией нанесло сокрушительный удар по восточным регионам Финляндии, где российские туристы годами составляли основу местной экономики, а их отсутствие лишь ускорило упадок, сообщает издание Euractiv. Страны Прибалтики и Финляндия испытывают экономические трудности на фоне разрыва связей с Россией, в приграничных регионах этих стран наблюдается отток населения. "Потеря российского туризма сильно ударила по и без того испытывающему трудности региону... Однако самым большим ударом для региона стало исчезновение российских туристов, которые когда-то играли важнейшую роль в экономике", - говорится в сообщении. Как сообщает Euractiv, сейчас местный туристический бизнес поддерживается за счет финских туристов, но этого недостаточно, потому что, как говорят владельцы, "они остаются на одну ночь и уезжают", не задерживаясь надолго. По данным издания, фермеры также столкнулись с увеличением затрат на 30% из-за потери доступа к дешевому российскому сырью (известняку и торфу). Кроме того, получить кредит в банке на поддержание своего дела становится все труднее. Финляндия перестала выдавать туристические визы россиянам в 2022 году. Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов ранее заявил в интервью РИА Новости, что финский гостиничный бизнес открыто говорит о том, что им не удается компенсировать 800 тысяч ночевок туристов из России в год за счет гостей из других стран. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран.
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бизнес, россия, финляндия, прибалтика, хельсинки
Бизнес, РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, Прибалтика, Хельсинки
Восток Финляндии вымирает без российских туристов, пишут СМИ
Euractiv: восток Финляндии вымирает без туристов из России, составлявших основу экономики
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Закрытие границы с Россией нанесло сокрушительный удар по восточным регионам Финляндии, где российские туристы годами составляли основу местной экономики, а их отсутствие лишь ускорило упадок, сообщает издание Euractiv.
Страны Прибалтики
и Финляндия
испытывают экономические трудности на фоне разрыва связей с Россией, в приграничных регионах этих стран наблюдается отток населения.
"Потеря российского туризма сильно ударила по и без того испытывающему трудности региону... Однако самым большим ударом для региона стало исчезновение российских туристов, которые когда-то играли важнейшую роль в экономике", - говорится в сообщении.
Как сообщает Euractiv, сейчас местный туристический бизнес поддерживается за счет финских туристов, но этого недостаточно, потому что, как говорят владельцы, "они остаются на одну ночь и уезжают", не задерживаясь надолго.
По данным издания, фермеры также столкнулись с увеличением затрат на 30% из-за потери доступа к дешевому российскому сырью (известняку и торфу). Кроме того, получить кредит в банке на поддержание своего дела становится все труднее.
Финляндия перестала выдавать туристические визы россиянам в 2022 году. Посол России в Хельсинки
Павел Кузнецов ранее заявил в интервью РИА Новости, что финский гостиничный бизнес открыто говорит о том, что им не удается компенсировать 800 тысяч ночевок туристов из России в год за счет гостей из других стран.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран.
В Турции обсуждают скидки для российских туристов