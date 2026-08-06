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Финляндия привлекает фермеров следить за границей с Россией, пишут СМИ - 06.08.2026, ПРАЙМ
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Финляндия привлекает фермеров следить за границей с Россией, пишут СМИ
Финляндия привлекает фермеров следить за границей с Россией, пишут СМИ - 06.08.2026, ПРАЙМ
Финляндия привлекает фермеров следить за границей с Россией, пишут СМИ
Финляндия на фоне кризиса в сельскохозяйственной отрасли привлекает фермеров следить за границей с РФ, сообщает издание Euractiv. | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T11:53+0300
2026-08-06T11:53+0300
сельское хозяйство
россия
финляндия
ес
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Финляндия на фоне кризиса в сельскохозяйственной отрасли привлекает фермеров следить за границей с РФ, сообщает издание Euractiv. "Вдоль финской границы с Россией фермеры теперь выполняют роль глаз и ушей, патрулируя границу... Они превратились в неформальную сеть раннего предупреждения", - пишет издание. Как отмечает Euractiv, новая "стратегическая" роль финских фермеров привлекла внимание в Брюсселе, где отметили их "значительный вклад в линию обороны ЕС". Издание добавляет, что представление фермеров как "ценных активов" в сфере безопасности помогает обосновать необходимость увеличения финансирования отрасли в регионе Европы, сталкивающемся с серьезными экономическими проблемами. Граница между Финляндией и РФ закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Хельсинки начали вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года. Финские власти обвиняли Россию якобы в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отвергала обвинения в адрес РФ в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, называя их проявлением двойных стандартов Запада.
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сельское хозяйство, россия, финляндия, ес
Сельское хозяйство, РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, ЕС
11:53 06.08.2026
 
Финляндия привлекает фермеров следить за границей с Россией, пишут СМИ

Euractiv: Финляндия привлекает фермеров наблюдать за границей с Россией

CC BY 2.0 / michael davis-burchat / helsinki dayФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2026
CC BY 2.0 / michael davis-burchat / helsinki day
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Финляндия на фоне кризиса в сельскохозяйственной отрасли привлекает фермеров следить за границей с РФ, сообщает издание Euractiv.
"Вдоль финской границы с Россией фермеры теперь выполняют роль глаз и ушей, патрулируя границу... Они превратились в неформальную сеть раннего предупреждения", - пишет издание.
Как отмечает Euractiv, новая "стратегическая" роль финских фермеров привлекла внимание в Брюсселе, где отметили их "значительный вклад в линию обороны ЕС". Издание добавляет, что представление фермеров как "ценных активов" в сфере безопасности помогает обосновать необходимость увеличения финансирования отрасли в регионе Европы, сталкивающемся с серьезными экономическими проблемами.
Граница между Финляндией и РФ закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Хельсинки начали вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года.
Финские власти обвиняли Россию якобы в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отвергала обвинения в адрес РФ в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, называя их проявлением двойных стандартов Запада.
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2026
Восток Финляндии вымирает без российских туристов, пишут СМИ
10:56
 
Сельское хозяйствоРОССИЯФИНЛЯНДИЯЕС
 
 
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