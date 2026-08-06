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Народное голосование впервые проведут на Всероссийской винной ярмарке - 06.08.2026, ПРАЙМ
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Народное голосование впервые проведут на Всероссийской винной ярмарке
Народное голосование впервые проведут на Всероссийской винной ярмарке - 06.08.2026, ПРАЙМ
Народное голосование впервые проведут на Всероссийской винной ярмарке
На Всероссийской винной ярмарке, которая ежегодно проходит в разных регионах России на протяжении пяти лет, впервые организовано народное голосование за лучший... | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T10:11+0300
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ТЮМЕНЬ, 6 авг - ПРАЙМ. На Всероссийской винной ярмарке, которая ежегодно проходит в разных регионах России на протяжении пяти лет, впервые организовано народное голосование за лучший продукт отечественных виноделов, результаты станут известны в ноябре, рассказал РИА Новости председатель "Ярмарочного союза" организаторов ярмарок, производителей и продавцов отечественных товаров, организатор мероприятия Сергей Комаров. В этом году ярмарка стартовала в апреле в Самаре, прошла в Красногорске, Москве, вернулась в Самару и приехала в Тюмень, после отправится в Казань, Оренбург (впервые), Воронеж и снова Красногорск. Голосование проходит в каждом городе. Жители и гости Тюмени могут попробовать вина Краснодарского края, Крыма, Дона и Самары. Проект реализуется совместно с Минпромторгом, Россельхозбанком (РСХБ) и медиапроектом РСХБ "Свое вино". "До этого года выбор лучшего вина оставался прерогативой закрытых экспертных сообществ. Мы предлагаем право голоса дать конечному потребителю. На ярмарке сразу можно проголосовать за понравившееся вино. Таким образом граждане России смогут напрямую начать влиять на вектор развития отрасли. Это настоящая революция для индустрии, которая происходит прямо сейчас", - пояснил нововведение Комаров. Проголосовать за понравившийся образец посетители ярмарки могут через QR-коды, размещенные на стойке каждой винодельни, на основе их голосов будет определен победитель. Итоги голосования организаторы планируют подвести на V Российском винодельческом форуме, который состоится в ноябре в винном городе "Белый мыс" (Геленджик).
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бизнес, сельское хозяйство, самара, москва, казань, россельхозбанк, минпромторг, рсхб
Бизнес, Сельское хозяйство, Экономика, САМАРА, МОСКВА, КАЗАНЬ, Россельхозбанк, Минпромторг, РСХБ
10:11 06.08.2026 (обновлено: 10:12 06.08.2026)
 
Народное голосование впервые проведут на Всероссийской винной ярмарке

Народное голосование за лучшие вина впервые проведут на Всероссийской винной ярмарке

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ТЮМЕНЬ, 6 авг - ПРАЙМ. На Всероссийской винной ярмарке, которая ежегодно проходит в разных регионах России на протяжении пяти лет, впервые организовано народное голосование за лучший продукт отечественных виноделов, результаты станут известны в ноябре, рассказал РИА Новости председатель "Ярмарочного союза" организаторов ярмарок, производителей и продавцов отечественных товаров, организатор мероприятия Сергей Комаров.
В этом году ярмарка стартовала в апреле в Самаре, прошла в Красногорске, Москве, вернулась в Самару и приехала в Тюмень, после отправится в Казань, Оренбург (впервые), Воронеж и снова Красногорск. Голосование проходит в каждом городе. Жители и гости Тюмени могут попробовать вина Краснодарского края, Крыма, Дона и Самары. Проект реализуется совместно с Минпромторгом, Россельхозбанком (РСХБ) и медиапроектом РСХБ "Свое вино".
"До этого года выбор лучшего вина оставался прерогативой закрытых экспертных сообществ. Мы предлагаем право голоса дать конечному потребителю. На ярмарке сразу можно проголосовать за понравившееся вино. Таким образом граждане России смогут напрямую начать влиять на вектор развития отрасли. Это настоящая революция для индустрии, которая происходит прямо сейчас", - пояснил нововведение Комаров.
Проголосовать за понравившийся образец посетители ярмарки могут через QR-коды, размещенные на стойке каждой винодельни, на основе их голосов будет определен победитель. Итоги голосования организаторы планируют подвести на V Российском винодельческом форуме, который состоится в ноябре в винном городе "Белый мыс" (Геленджик).
 
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