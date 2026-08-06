https://1prime.ru/20260806/gruzija-872074290.html
В Грузии восстановили электроснабжение после масштабного отключения
В Грузии восстановили электроснабжение после масштабного отключения - 06.08.2026, ПРАЙМ
В Грузии восстановили электроснабжение после масштабного отключения
Электроснабжение полностью восстановлено на всей территории Грузии после масштабного отключения, сообщили в компании "Государственная электросистема Грузии". | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T10:11+0300
2026-08-06T10:11+0300
2026-08-06T10:11+0300
энергетика
экономика
грузия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872074290.jpg?1786000291
ТБИЛИСИ, 6 авг – ПРАЙМ. Электроснабжение полностью восстановлено на всей территории Грузии после масштабного отключения, сообщили в компании "Государственная электросистема Грузии".
Накануне вечером в стране произошло масштабное отключение электроэнергии. Позже названная энергокомпания объяснила, что причиной стали работы на Ингурской ГЭС после аварий, произошедших 24–25 июля.
"Для восстановления электроснабжения были незамедлительно проведены необходимые мероприятия, после чего подача электроэнергии была полностью возобновлена",- говорится в сообщении.
грузия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грузия
Энергетика, Экономика, ГРУЗИЯ
В Грузии восстановили электроснабжение после масштабного отключения
В Грузии полностью восстановили электроснабжение после масштабного отключения
ТБИЛИСИ, 6 авг – ПРАЙМ. Электроснабжение полностью восстановлено на всей территории Грузии после масштабного отключения, сообщили в компании "Государственная электросистема Грузии".
Накануне вечером в стране произошло масштабное отключение электроэнергии. Позже названная энергокомпания объяснила, что причиной стали работы на Ингурской ГЭС после аварий, произошедших 24–25 июля.
"Для восстановления электроснабжения были незамедлительно проведены необходимые мероприятия, после чего подача электроэнергии была полностью возобновлена",- говорится в сообщении.