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В Грузии восстановили электроснабжение после масштабного отключения - 06.08.2026, ПРАЙМ
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В Грузии восстановили электроснабжение после масштабного отключения
В Грузии восстановили электроснабжение после масштабного отключения - 06.08.2026, ПРАЙМ
В Грузии восстановили электроснабжение после масштабного отключения
Электроснабжение полностью восстановлено на всей территории Грузии после масштабного отключения, сообщили в компании "Государственная электросистема Грузии". | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T10:11+0300
2026-08-06T10:11+0300
энергетика
экономика
грузия
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ТБИЛИСИ, 6 авг – ПРАЙМ. Электроснабжение полностью восстановлено на всей территории Грузии после масштабного отключения, сообщили в компании "Государственная электросистема Грузии". Накануне вечером в стране произошло масштабное отключение электроэнергии. Позже названная энергокомпания объяснила, что причиной стали работы на Ингурской ГЭС после аварий, произошедших 24–25 июля. "Для восстановления электроснабжения были незамедлительно проведены необходимые мероприятия, после чего подача электроэнергии была полностью возобновлена",- говорится в сообщении.
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грузия
Энергетика, Экономика, ГРУЗИЯ
10:11 06.08.2026
 
В Грузии восстановили электроснабжение после масштабного отключения

В Грузии полностью восстановили электроснабжение после масштабного отключения

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ТБИЛИСИ, 6 авг – ПРАЙМ. Электроснабжение полностью восстановлено на всей территории Грузии после масштабного отключения, сообщили в компании "Государственная электросистема Грузии".
Накануне вечером в стране произошло масштабное отключение электроэнергии. Позже названная энергокомпания объяснила, что причиной стали работы на Ингурской ГЭС после аварий, произошедших 24–25 июля.
"Для восстановления электроснабжения были незамедлительно проведены необходимые мероприятия, после чего подача электроэнергии была полностью возобновлена",- говорится в сообщении.
 
ЭнергетикаЭкономикаГРУЗИЯ
 
 
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