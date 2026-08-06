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В Грузии восстановили электроснабжение после масштабного отключения

В Грузии восстановили электроснабжение после масштабного отключения - 06.08.2026, ПРАЙМ

В Грузии восстановили электроснабжение после масштабного отключения

Электроснабжение полностью восстановлено на всей территории Грузии после масштабного отключения, сообщили в компании "Государственная электросистема Грузии". | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T10:11+0300

2026-08-06T10:11+0300

2026-08-06T10:11+0300

энергетика

экономика

грузия

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ТБИЛИСИ, 6 авг – ПРАЙМ. Электроснабжение полностью восстановлено на всей территории Грузии после масштабного отключения, сообщили в компании "Государственная электросистема Грузии". Накануне вечером в стране произошло масштабное отключение электроэнергии. Позже названная энергокомпания объяснила, что причиной стали работы на Ингурской ГЭС после аварий, произошедших 24–25 июля. "Для восстановления электроснабжения были незамедлительно проведены необходимые мероприятия, после чего подача электроэнергии была полностью возобновлена",- говорится в сообщении.

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