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Hyundai зарегистрировал шесть товарных знаков в России
Hyundai зарегистрировал шесть товарных знаков в России - 06.08.2026, ПРАЙМ
Hyundai зарегистрировал шесть товарных знаков в России
Корейский автопроизводитель Hyundai зарегистрировал шесть товарных знаков в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T09:35+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Корейский автопроизводитель Hyundai зарегистрировал шесть товарных знаков в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, компания подала шесть заявок на регистрацию товарных знаков с логотипами Hyundai и Hyundai Certified в 2024 и 2025 годах. В августе 2026 года Роспатент принял положительное решение об их регистрации.
Теперь компания может заниматься в России продажей автомобилей, мотоциклов, одежды, обуви, сумок, а также оказывать услуги по проверке и сертификации качества автомобилей.
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor в конце 2023 года сообщил о решении продать автомобильный завод в Санкт-Петербурге российскому ООО "Арт-Финанс", материнской компании ООО "АГР". Сделка была закрыта в начале 2024 года, при этом Hyundai заявляла о сохранении за собой возможности выкупа завода в течение двух лет после продажи.
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Hyundai зарегистрировал шесть товарных знаков в России
Hyundai зарегистрировал шесть товарных знаков в России
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Корейский автопроизводитель Hyundai зарегистрировал шесть товарных знаков в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, компания подала шесть заявок на регистрацию товарных знаков с логотипами Hyundai и Hyundai Certified в 2024 и 2025 годах. В августе 2026 года Роспатент принял положительное решение об их регистрации.
Теперь компания может заниматься в России продажей автомобилей, мотоциклов, одежды, обуви, сумок, а также оказывать услуги по проверке и сертификации качества автомобилей.
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor в конце 2023 года сообщил о решении продать автомобильный завод в Санкт-Петербурге российскому ООО "Арт-Финанс", материнской компании ООО "АГР". Сделка была закрыта в начале 2024 года, при этом Hyundai заявляла о сохранении за собой возможности выкупа завода в течение двух лет после продажи.