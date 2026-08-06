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Французский фондовый индекс обновил исторический рекорд
Французский фондовый индекс обновил исторический рекорд - 06.08.2026, ПРАЙМ
Французский фондовый индекс обновил исторический рекорд
Основные фондовые индексы Европы торгуются в плюсе в четверг, а французский CAC 40 обновил исторический рекорд, поднявшись выше 8 700 пунктов, свидетельствуют... | 06.08.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы торгуются в плюсе в четверг, а французский CAC 40 обновил исторический рекорд, поднявшись выше 8 700 пунктов, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 10.43 мск французский CAC 40 поднимается относительно предыдущего закрытия на 0,61% - до 8 722,49 пункта, а ранее в четверг показатель достигал уровня в 8 727,48 пункта, что стало новым исторически рекордным значением.В то же время британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,16% - до 10 905,94 пункта, а немецкий DAX - на 0,05%, до 26 152,93 пункта.В четверг один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии Henkel AG отчитался о финансовых результатах. Квартальная выручка компании выросла на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,396 миллиарда евро, органический рост составил 4,7%. Акции компании дорожают на 3%.Акции немецкой фармацевтической компании Merck растут в цене на 1,1% после того, как компания повысила прогнозы скорректированного показателя EBITDA до уровня в 5,9-6,3 миллиарда евро с ожидаемых ранее 5,7-6,1 миллиарда по итогам текущего года.Бумаги немецкого промышленного концерна Siemens AG снижаются в цене на 4,67%. Чистая прибыль компании по итогам первых трех кварталов текущего финансового года, закончившихся 30 июня, сократилась на 17,7% и составила 7 миллиардов евро.Позднее в четверг инвесторы ожидают статистику розничных продаж в еврозоне европейского статистического агентства Евростат. Аналитики полагают, что показатель в июне вырос на 0,1% в месячном выражении и на 1% в годовом.
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индексы, рынок, торги, европа, dax, индекс cac 40
Индексы, Рынок, Торги, ЕВРОПА, DAX, индекс CAC 40
Французский фондовый индекс обновил исторический рекорд
Французский индекс CAC 40 обновил исторический рекорд, поднявшись выше 8700 пунктов
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы торгуются в плюсе в четверг, а французский CAC 40 обновил исторический рекорд, поднявшись выше 8 700 пунктов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.43 мск французский CAC 40 поднимается относительно предыдущего закрытия на 0,61% - до 8 722,49 пункта, а ранее в четверг показатель достигал уровня в 8 727,48 пункта, что стало новым исторически рекордным значением.
В то же время британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,16% - до 10 905,94 пункта, а немецкий DAX
- на 0,05%, до 26 152,93 пункта.
В четверг один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии Henkel AG отчитался о финансовых результатах. Квартальная выручка компании выросла на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,396 миллиарда евро, органический рост составил 4,7%. Акции компании дорожают на 3%.
Акции немецкой фармацевтической компании Merck растут в цене на 1,1% после того, как компания повысила прогнозы скорректированного показателя EBITDA до уровня в 5,9-6,3 миллиарда евро с ожидаемых ранее 5,7-6,1 миллиарда по итогам текущего года.
Бумаги немецкого промышленного концерна Siemens AG
снижаются в цене на 4,67%. Чистая прибыль компании по итогам первых трех кварталов текущего финансового года, закончившихся 30 июня, сократилась на 17,7% и составила 7 миллиардов евро.
Позднее в четверг инвесторы ожидают статистику розничных продаж в еврозоне европейского статистического агентства Евростат
. Аналитики полагают, что показатель в июне вырос на 0,1% в месячном выражении и на 1% в годовом.