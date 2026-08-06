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Италия начала реставрацию Голубой мечети в Мазари-Шарифе

Италия начала реставрацию Голубой мечети в Мазари-Шарифе - 06.08.2026, ПРАЙМ

Италия начала реставрацию Голубой мечети в Мазари-Шарифе

Италия совместно с ЮНЕСКО начала реставрацию Голубой мечети в афганском городе Мазари-Шариф, пострадавшей в ноябре 2025 года от сильного землетрясения в... | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T09:35+0300

2026-08-06T09:35+0300

2026-08-06T09:45+0300

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Италия совместно с ЮНЕСКО начала реставрацию Голубой мечети в афганском городе Мазари-Шариф, пострадавшей в ноябре 2025 года от сильного землетрясения в провинции Балх, сообщает итальянское посольство в Афганистане. В настоящее время посольство работает из столицы Катара. Дипмиссия была переведена в Доху сразу после возвращения к власти в Афганистане талибов* в 2021 году. "После землетрясения магнитудой 6,3, которое 3 ноября 2025 года нанесло серьезный удар по провинции Балх, вызвав масштабные разрушения инфраструктуры и нанеся ущерб социально-экономической сфере региона, министерство иностранных дел и международного сотрудничества Италии (MAECI) совместно с итальянским агентством по сотрудничеству в целях развития (AICS) и при поддержке ЮНЕСКО приступило к экстренным работам по обеспечению безопасности и реставрации святилища Хазрат Али, известного как "Голубая мечеть" в Мазари-Шарифе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипмиссии. По данным посольства, землетрясение привело к многочисленным структурным повреждениям, затронувшим фундаменты, кровлю, минареты и уникальную майоликовую отделку этого монументального комплекса, который является одним из самых значимых и знаковых мест поклонения для афганского народа. "В ответ на эту чрезвычайную ситуацию Италия приняла решение распространить на Мазари-Шариф модель "вмешательства", успешно апробированную ранее в долине Бамиан. Она сочетает в себе защиту культурного наследия с профессиональным обучением и созданием рабочих мест, в первую очередь для женщин. Этой инициативой Италия и ЮНЕСКО подтверждают свою приверженность поддержке народа Афганистана, продвигая модель развития, в которой культура рассматривается как стратегический ресурс для укрепления жизнестойкости общин, социальной сплоченности и защиты всемирного наследия, являющегося символом исторической и религиозной идентичности Афганистана", - отмечается в публикации. Всемирно известная Голубая мечеть, которую посещают преимущественно мусульмане-шииты, была отстроена в XV веке по инициативе и благодаря усилиям одного из Тимуридов, правителя Хорасана и поэта Хусейна Байкара на месте предполагаемого погребения четвертого праведного халифа Али, зятя и двоюродного брата пророка Мухаммеда.

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мировая экономика, общество , италия, афганистан, катар, юнеско