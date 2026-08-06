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Россиянам объяснили, как забрать все пенсионные накопления сразу - 06.08.2026, ПРАЙМ
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Россиянам объяснили, как забрать все пенсионные накопления сразу
Россиянам объяснили, как забрать все пенсионные накопления сразу - 06.08.2026, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, как забрать все пенсионные накопления сразу
Открывая выписку по своему накопительному пенсионному счету, многие задаются вопросом: могу ли я получить эти деньги прямо сейчас, или придется ждать выхода на... | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T03:03+0300
2026-08-06T03:03+0300
пдс
пенсионный фонд россии
пенсии
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МОСКВА, 6 авг – ПРАЙМ. Открывая выписку по своему накопительному пенсионному счету, многие задаются вопросом: могу ли я получить эти деньги прямо сейчас, или придется ждать выхода на пенсию? Как рассказала агентству "Прайм" генеральный директор НПФ "Ингосстрах" Оксана Иванова, это зависит от строгого математического правила, которое в 2026 году разделяет граждан на две четкие категории.В системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) существует три формы получения накоплений: единовременная выплата (вся сумма сразу), срочная (на срок от 10 лет) и пожизненная. Ключевое право на единовременное получение определяется так называемым "золотым правилом 10%". Если расчетный размер вашей ежемесячной накопительной пенсии не превышает 10% от федерального прожиточного минимума пенсионера, вы имеете право забрать все сразу.В 2026 году прожиточный минимум установлен на уровне 16 288 рублей. Таким образом, порог составляет 1 628,8 рубля в месяц. Расчетный размер считается просто: общую сумму накоплений делят на 270 месяцев (это "ожидаемый период выплаты", установленный государством). Например, при сумме в 400 тысяч рублей ежемесячный платеж составит около 1 481 рубля, что ниже порога, и вы получаете право на единовременную выплату. На практике это означает, что при наличии на счете до 440 тысяч рублей вы, скорее всего, получите их сразу.Это право возникает у женщин с 55 лет и мужчин с 60 лет (для досрочников требуются стаж 15 лет и 30 баллов). "Важно помнить, что выплата не автоматическая — нужно подать заявление через "Госуслуги", Социальный фонд или МФЦ. Повторно претендовать на такую выплату можно будет не ранее чем через пять лет и только при поступлении новых взносов", - уточнила Иванова.Однако существует стратегический способ кардинально улучшить условия получения своих сбережений. Речь идет о переводе средств из ОПС в Программу долгосрочных сбережений (ПДС). "Если вы переведете свои накопления из обязательной системы в Программу долгосрочных сбережений и подождете 15 лет, вы сможете забрать весь капитал целиком, без ограничений по сумме. Это кардинально меняет правила игры", - поясняет эксперт.Для этого необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом и подать заявление о единовременном взносе. Перевод обычно осуществляется до 31 марта года, следующего за годом подачи заявления.В чем же ключевое преимущество ПДС? В этой программе правила выплат принципиально иные. Оснований для получения денег два: достижение 15-летнего срока участия в программе либо достижение возраста 55/60 лет. Главный бонус: если вы дождались 15-летнего срока, то имеете право забрать всю сумму целиком, без ограничений по размеру капитала. Это коренным образом отличается от системы ОПС, где ваши накопления могут быть "заперты" в пожизненных выплатах.Кроме того, в ПДС срочная выплата может быть назначена на срок от 1 года (зависит от условий фонда), что дает гораздо больше гибкости, чем 10-летний минимум в ОПС. Таким образом, перевод накоплений в ПДС — это законный и простой способ получить полный контроль над своим капиталом и избежать ограничений, налагаемых "правилом 10%".
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пдс, пенсионный фонд россии, пенсии
ПДС, Пенсионный фонд России, Пенсии
03:03 06.08.2026
 
Россиянам объяснили, как забрать все пенсионные накопления сразу

Эксперт Иванова рассказала о способах единовременного получения пенсионных сбережений

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 6 авг – ПРАЙМ. Открывая выписку по своему накопительному пенсионному счету, многие задаются вопросом: могу ли я получить эти деньги прямо сейчас, или придется ждать выхода на пенсию? Как рассказала агентству "Прайм" генеральный директор НПФ "Ингосстрах" Оксана Иванова, это зависит от строгого математического правила, которое в 2026 году разделяет граждан на две четкие категории.
В системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) существует три формы получения накоплений: единовременная выплата (вся сумма сразу), срочная (на срок от 10 лет) и пожизненная. Ключевое право на единовременное получение определяется так называемым "золотым правилом 10%". Если расчетный размер вашей ежемесячной накопительной пенсии не превышает 10% от федерального прожиточного минимума пенсионера, вы имеете право забрать все сразу.
В 2026 году прожиточный минимум установлен на уровне 16 288 рублей. Таким образом, порог составляет 1 628,8 рубля в месяц. Расчетный размер считается просто: общую сумму накоплений делят на 270 месяцев (это "ожидаемый период выплаты", установленный государством). Например, при сумме в 400 тысяч рублей ежемесячный платеж составит около 1 481 рубля, что ниже порога, и вы получаете право на единовременную выплату. На практике это означает, что при наличии на счете до 440 тысяч рублей вы, скорее всего, получите их сразу.
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Это право возникает у женщин с 55 лет и мужчин с 60 лет (для досрочников требуются стаж 15 лет и 30 баллов). "Важно помнить, что выплата не автоматическая — нужно подать заявление через "Госуслуги", Социальный фонд или МФЦ. Повторно претендовать на такую выплату можно будет не ранее чем через пять лет и только при поступлении новых взносов", - уточнила Иванова.
Однако существует стратегический способ кардинально улучшить условия получения своих сбережений. Речь идет о переводе средств из ОПС в Программу долгосрочных сбережений (ПДС). "Если вы переведете свои накопления из обязательной системы в Программу долгосрочных сбережений и подождете 15 лет, вы сможете забрать весь капитал целиком, без ограничений по сумме. Это кардинально меняет правила игры", - поясняет эксперт.
Для этого необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом и подать заявление о единовременном взносе. Перевод обычно осуществляется до 31 марта года, следующего за годом подачи заявления.
В чем же ключевое преимущество ПДС? В этой программе правила выплат принципиально иные. Оснований для получения денег два: достижение 15-летнего срока участия в программе либо достижение возраста 55/60 лет. Главный бонус: если вы дождались 15-летнего срока, то имеете право забрать всю сумму целиком, без ограничений по размеру капитала. Это коренным образом отличается от системы ОПС, где ваши накопления могут быть "заперты" в пожизненных выплатах.
Кроме того, в ПДС срочная выплата может быть назначена на срок от 1 года (зависит от условий фонда), что дает гораздо больше гибкости, чем 10-летний минимум в ОПС. Таким образом, перевод накоплений в ПДС — это законный и простой способ получить полный контроль над своим капиталом и избежать ограничений, налагаемых "правилом 10%".
 
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