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На выезде из Ярославля в сторону Москвы открыли движение транспорта

На выезде из Ярославля в сторону Москвы открыли движение транспорта - 06.08.2026, ПРАЙМ

На выезде из Ярославля в сторону Москвы открыли движение транспорта

Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы открыто, сообщил губернатор Михаил Евраев. | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T09:28+0300

2026-08-06T09:28+0300

2026-08-06T09:28+0300

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы открыто, сообщил губернатор Михаил Евраев. В среду вечером губернатор сообщал, что движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто на фоне атаки БПЛА. "Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено. Общественный транспорт возвращается на свои маршруты", - написал Евраев в канале на платформе "Макс". Он добавил, что снято перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.

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