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На выезде из Ярославля в сторону Москвы открыли движение транспорта - 06.08.2026, ПРАЙМ
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На выезде из Ярославля в сторону Москвы открыли движение транспорта
На выезде из Ярославля в сторону Москвы открыли движение транспорта - 06.08.2026, ПРАЙМ
На выезде из Ярославля в сторону Москвы открыли движение транспорта
Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы открыто, сообщил губернатор Михаил Евраев. | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T09:28+0300
2026-08-06T09:28+0300
бизнес
россия
ярославль
москва
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы открыто, сообщил губернатор Михаил Евраев. В среду вечером губернатор сообщал, что движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто на фоне атаки БПЛА. "Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено. Общественный транспорт возвращается на свои маршруты", - написал Евраев в канале на платформе "Макс". Он добавил, что снято перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.
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бизнес, россия, ярославль, москва
Бизнес, РОССИЯ, ЯРОСЛАВЛЬ, МОСКВА
09:28 06.08.2026
 
На выезде из Ярославля в сторону Москвы открыли движение транспорта

Евраев: движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы открыто, сообщил губернатор Михаил Евраев.
В среду вечером губернатор сообщал, что движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто на фоне атаки БПЛА.
"Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено. Общественный транспорт возвращается на свои маршруты", - написал Евраев в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что снято перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.
 
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